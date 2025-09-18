Babnet   Latest update 17:40 Tunis

بن عروس : التعهد باستكمال إنجاز جسر وادي مليان مليان نهاية السنة الحالية

تعهدت المقاولة المكلفة بإنهاء مشروع إنجاز جسر على مستوى وادي مليان بالطريق الجهوية رقم 36، باستكمال الأشغال نهاية السنة الحالية، وذلك على اثر الزيارة الميدانية التي أداها والي الجهة عبد الحميد بوقديدة لحضيرة الأشغال، رفقة عدد من الإطارات الجهوية أمس الأربعاء .
وشهد المشروع بعض الإشكاليات التي تسببت في تأخير انجازه وتجاوزه الآجال التعاقدية، وتعلقت أساسا بتحويل شبكات المستلزمين العموميين وتحرير الحوزة العقارية للمشروع، وهو ما اثر على نسق الأشغال التي عادت إلى وتيرتها الطبيعية بعد فض مجمل هذه الإشكاليات .
وأكد الوالي بعد اطلاعه على مختلف مكونات المشروع، على ضرورة الترفيع في نسق الأشغال والعمل على إتمامها قبل موفي سنة 2025 ، موصيا المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتكثيف عملية المراقبة واتخاذ ما يتوجب في صورة الإخلال بالتعهدات.

ويهدف المشروع، الذي تبلغ كلفته الأصلية 5،5 مليون دينار، الى إنجاز جسر على أسس عميقة على مستوى وادي مليان بالطريق الجهوية رقم 36 بطول 72 مترا وتوسعة الطريق وتهيئته بطول 750 مترا خطيا .

وتتضمن مكونات المشروع، وفق الوثيقة الفنية المصاحبة، القيام بأشغال الحفريات والتتريبات وانجاز الطبقات المهيكلة للطريق بالمواد المقطعية وتغليف طبقة السير بالخرسانة الاسفلتية إلى جانب القيام بأعمال التشوير الأفقي والعمودي وتركيب شبكة للتنوير العمومي على طول الجسر والطريق .


