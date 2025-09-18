بن عروس : التعهد باستكمال إنجاز جسر وادي مليان مليان نهاية السنة الحالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc2c979b9b51.71637303_gepqinjolmfhk.jpg width=100 align=left border=0>

تعهدت المقاولة المكلفة بإنهاء مشروع إنجاز جسر على مستوى وادي مليان بالطريق الجهوية رقم 36، باستكمال الأشغال نهاية السنة الحالية، وذلك على اثر الزيارة الميدانية التي أداها والي الجهة عبد الحميد بوقديدة لحضيرة الأشغال، رفقة عدد من الإطارات الجهوية أمس الأربعاء .

وشهد المشروع بعض الإشكاليات التي تسببت في تأخير انجازه وتجاوزه الآجال التعاقدية، وتعلقت أساسا بتحويل شبكات المستلزمين العموميين وتحرير الحوزة العقارية للمشروع، وهو ما اثر على نسق الأشغال التي عادت إلى وتيرتها الطبيعية بعد فض مجمل هذه الإشكاليات .

وأكد الوالي بعد اطلاعه على مختلف مكونات المشروع، على ضرورة الترفيع في نسق الأشغال والعمل على إتمامها قبل موفي سنة 2025 ، موصيا المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتكثيف عملية المراقبة واتخاذ ما يتوجب في صورة الإخلال بالتعهدات.

