وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعزّز التعاون الصحي مع كوريا الجنوبية

في إطار مشاركته في الدورة الرابعة للقمة العالمية للبيوتكنولوجيا المنعقدة بسيول يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الأربعاء زيارة ميدانية إلى المركز الوطني الكوري للبحث والتكوين في البيوتكنولوجيا (K-NIBRT).



ومكّنت الزيارة من الاطلاع على التجهيزات المتطورة للمركز والتعرّف على منظومته البيداغوجية، وذلك بهدف الاستفادة من النموذج الكوري في إنجاز مشروع "مركز تكوين في البيولوجيا" بتونس، وتكوين جيل جديد من الكفاءات التونسية والإفريقية. وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية تكثيف التعاون مع كوريا الجنوبية لصياغة خطة هندسية وتقنية لإنشاء مركز تونسي معتمد دوليًا، مع تكوين فريق مدرّبين تونسيين من مهندسين وصيادلة وتقنيين.

