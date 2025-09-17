Babnet   Latest update 22:18 Tunis

وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعزّز التعاون الصحي مع كوريا الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cb209ee9f552.83764110_mifhnoeljgqkp.jpg width=100 align=left border=0>
زيارة المعهد الوطني الكوري للبحث والتكوين في البيوتكنولوجيا
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 21:55 قراءة: 0 د, 52 ث
      
في إطار مشاركته في الدورة الرابعة للقمة العالمية للبيوتكنولوجيا المنعقدة بسيول يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الأربعاء زيارة ميدانية إلى المركز الوطني الكوري للبحث والتكوين في البيوتكنولوجيا (K-NIBRT).

ومكّنت الزيارة من الاطلاع على التجهيزات المتطورة للمركز والتعرّف على منظومته البيداغوجية، وذلك بهدف الاستفادة من النموذج الكوري في إنجاز مشروع "مركز تكوين في البيولوجيا" بتونس، وتكوين جيل جديد من الكفاءات التونسية والإفريقية. وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية تكثيف التعاون مع كوريا الجنوبية لصياغة خطة هندسية وتقنية لإنشاء مركز تونسي معتمد دوليًا، مع تكوين فريق مدرّبين تونسيين من مهندسين وصيادلة وتقنيين.



واعتبرت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تؤسس لشراكة استراتيجية من شأنها أن تجعل من تونس منصة إقليمية للتكنولوجيا الصحية ومركز إشعاع للابتكار الطبي في إفريقيا وحوض المتوسط.

وفي سياق متصل، بحث وزير الصحة خلال لقائه بمسؤولي شركة HUGEL Korea الرائدة في مجال البيوصيدلة، سبل التعاون في مجالات الإنتاج والتوزيع والبحث السريري وتكوين الكفاءات الطبية. وأشار الوزير إلى أن تونس تتميز بخبرة رائدة في الجراحة التجميلية والجلدية والسياحة الطبية، ما يجعلها منصة مثالية لتطوير شراكات موجهة نحو أسواق إفريقيا وأوروبا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315015


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:44
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
30°-23
30°-22
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1193,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    