زغوان: تطور إنتاج زيتون الطاولة بنسبة 42 بالمائة خلال الموسم الفلاحي الحالي

Publié le Mercredi 17 Septembre 2025
      
سجل إنتاج زيتون الطاولة بولاية زغوان، خلال الموسم الفلاحي 2025 ـ 2026، تطورا هاما بلغ نسبة حوالي 42 بالمائة، قياسا بالموسم الفارط، وفق تقديرات فنيي المندوبية الجهوية للفلاحة، وهي أعلى نسبة تسجل خلال العشرية الأخيرة في هذا القطاع، نتيجة كميات الأمطار التي شهدتها الجهة في الثلاثية الأولى من السنة الجارية .

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة فرج الهيشري في هذا السياق لصحفي "وات"، أن إنتاج زيتون الطاولة خلال هذا الموسم، قدر في حدود 2840 طنا منها 2760 طنا من الزياتين المروية وذلك مقابل 2000 طن خلال الموسم الماضي .



وأفاد ذات المصدر، أن موسم جني زيتون الطاولة انطلق منذ حوالي أسبوع، مبينا أنّ عدد الأشجار المنتجة يبلغ حاليا حوالي 180 ألف شجرة موزعة على 1100 هكتار منها 800 هكتار من الزياتين المروية، لافتا إلى أن هذا  الصنف شهد في السنوات الأخيرة تطورا في المساحات المنجزة نظرا لإقبال المواطن على استهلاكه.
ودعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة محمد بن خليفة في هذا الإطار، إلى تدخل الهياكل المعنية لتحديد سقف سعر الزيتون بما يتناسب مع كلفة الإنتاج ويحفظ القدرة الشرائية للمواطن.


الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
