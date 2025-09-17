زغوان: تطور إنتاج زيتون الطاولة بنسبة 42 بالمائة خلال الموسم الفلاحي الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd914acb9ea32.73756651_ioeqhgfmknljp.jpg width=100 align=left border=0>

سجل إنتاج زيتون الطاولة بولاية زغوان، خلال الموسم الفلاحي 2025 ـ 2026، تطورا هاما بلغ نسبة حوالي 42 بالمائة، قياسا بالموسم الفارط، وفق تقديرات فنيي المندوبية الجهوية للفلاحة، وهي أعلى نسبة تسجل خلال العشرية الأخيرة في هذا القطاع، نتيجة كميات الأمطار التي شهدتها الجهة في الثلاثية الأولى من السنة الجارية .



وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة فرج الهيشري في هذا السياق لصحفي "وات"، أن إنتاج زيتون الطاولة خلال هذا الموسم، قدر في حدود 2840 طنا منها 2760 طنا من الزياتين المروية وذلك مقابل 2000 طن خلال الموسم الماضي .

