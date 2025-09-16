وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>

نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية، القائمة المحينة للمدارس الابتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص، وذلك إلى غاية 11 سبتمبر 2025.



وأظهرت البيانات أن عدد هذه المؤسسات بلغ 811 مدرسة ابتدائية خاصة، مقابل 774 مؤسسة في العام الماضي، أي بزيادة ب37 مؤسسة جديدة.

