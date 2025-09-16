Babnet   Latest update 20:39 Tunis

وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 19:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية، القائمة المحينة للمدارس الابتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص، وذلك إلى غاية 11 سبتمبر 2025.

وأظهرت البيانات أن عدد هذه المؤسسات بلغ 811 مدرسة ابتدائية خاصة، مقابل 774 مؤسسة في العام الماضي، أي بزيادة ب37 مؤسسة جديدة.



وتقع أغلب المدارس الابتدائية الخاصة في العاصمة (تونس 1 وتونس 2) بـ125 مؤسسة، تليها ولاية بن عروس بـ82 مؤسسة وولاية أريانة بـ66 مؤسسة.

في المقابل اشارت البيانات الى حضور ضعيف للمدارس الابتدائية الخاصة في بعض الجهات الداخلية، حيث لا يتجاوز عددها 3 مؤسسات في ولايتي الكاف وتطاوين، و7 مدارس في سليانة، و9 في باجة، وفق ما ورد بالقائمة الرسمية المنشورة من قبل وزارة التربية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314954


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
30°-24
31°-23
32°-24
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    