تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر

يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم فتيات دون 20 سنة نظيره الغاني يوم السبت 20 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم التي ستقام ببولونيا سنة 2026.

وتدور مباراة الاياب بالعاصمة الغانية آكرا يوم 28 سبتمبر.

وكانت لاعبات المدرب الوطني عمر حمودة تأهلن في وقت سابق الى الدور الثاني لتصفيات كاس العالم اثر تجاوز المنتخب الطوغولي في الدور الاول.