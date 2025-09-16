Babnet   Latest update 11:28 Tunis

تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c92bba645e98.04641227_pqfokejnhlmgi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 10:18
      
يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم فتيات دون 20 سنة نظيره الغاني يوم السبت 20 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم التي ستقام ببولونيا سنة 2026.
وتدور مباراة الاياب بالعاصمة الغانية آكرا يوم 28 سبتمبر.
وكانت لاعبات المدرب الوطني عمر حمودة تأهلن في وقت سابق الى الدور الثاني لتصفيات كاس العالم اثر تجاوز المنتخب الطوغولي في الدور الاول.


babnet

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:46
12:21
06:02
04:35
Babnet

Latest update 11:28 Tunis

