بيكين تستضيف المنتدى الدولي حول دعم التعاون في مجال الانتقال الطاقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bfdba7eac051.06970365_jnfqomeiglhpk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025
      
( مبعوث وات، هادي الحريزي)-انطلقت صباح الثلاثاء بالعاصمة الصينية بيكين أشغال المنتدى العالمي لشبكة الطاقة العالمية بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من 150 بلدًا، يمثلون أكثر من 50 منظمة دولية و200 مؤسسة،الى جانب وزراء للطاقة ومسؤولين حكوميين من مختلف أنحاء العالم

وأكد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، في كلمته الافتتاحية، على أهمية التعاون الدولي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن المنتدى يتزامن مع حلول  الذكري ال18 لمبادرة أطلقها الرئيس الصيني "شي جين بينغ"  لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة ،ومضيفا ان الصين تسعى إلى   دعم نقل الأبحاث وتطوير الشراكات على نطاق عالمي من اجل تعزيز مشاريع التعاون في الانتقال الطاقي للحد من الانبعاثات ،ومن اجل تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتضمن حقوق الاجيال المستقبلية في الهواء النظيف



وأضاف نائب الرئيس الصيني أن "الصين تساهم بشكل كبير في الانتقال الطاقي العالمي، ونحن مستعدون للعمل مع جميع البلدان لتعزيز التعاون في هذا المجال، وإننا ندعم استخدام الطاقات المتجددة وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال"

وأشار إلى أن "العمل المشترك لتعزيز الانتقال الطاقي العالمي يتطلب تعاونًا دوليًا وثيقًا، وإن الصين ستستمر في دعم استخدام الطاقات المتجددة وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"
وتابع قائلا "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الطاقة، وإن الصين مستعدة للعمل مع جميع البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال مبادرة الحزام والطريق"

ويهدف المنتدى العالمي للطاقة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة، وتبادل الأفكار والخبرات في هذا المجال، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الطاقية العالمية
كما يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمنظمات الدولية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة

و يلقي المنتدى الضوء على أحدث التطورات في مجال الطاقة، بما في ذلك التكنولوجيا المتجددة والطاقة النظيفة، والتعاون الدولي في مجال الطاقة، والتحول الطاقي العالمي
كما سيوفر المنتدى منصة للخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال

الجدير بالذكر ان جمهورية الصين  الشعبية ، تستخدم على  نطاق واسع   الطاقات المتجددة  بما في ذلك الشمسية ،والمنتجة من الرياح، حيث تخطى العام الماضي انتاجها  الطاقي النظيف  لاول مرة مستوى الانتاج من الموارد الطاقية التقليدية


