بيكين تستضيف المنتدى الدولي حول دعم التعاون في مجال الانتقال الطاقي

( مبعوث وات، هادي الحريزي)-انطلقت صباح الثلاثاء بالعاصمة الصينية بيكين أشغال المنتدى العالمي لشبكة الطاقة العالمية بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من 150 بلدًا، يمثلون أكثر من 50 منظمة دولية و200 مؤسسة،الى جانب وزراء للطاقة ومسؤولين حكوميين من مختلف أنحاء العالم



وأكد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، في كلمته الافتتاحية، على أهمية التعاون الدولي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن المنتدى يتزامن مع حلول الذكري ال18 لمبادرة أطلقها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة ،ومضيفا ان الصين تسعى إلى دعم نقل الأبحاث وتطوير الشراكات على نطاق عالمي من اجل تعزيز مشاريع التعاون في الانتقال الطاقي للحد من الانبعاثات ،ومن اجل تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتضمن حقوق الاجيال المستقبلية في الهواء النظيف

