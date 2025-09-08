كرة القدم النسائية – الجيش الملكي المغربي يتأهل لنهائيات رابطة أبطال إفريقيا بعد فوزه على الجمعية النسائية بسوسة
فاز الجيش الملكي المغربي مساء الاثنين على الجمعية النسائية بسوسة بنتيجة 4 – صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين بالملعب الأولمبي بسوسة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية.
وبهذا الانتصار، رفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط متصدّرًا المجموعة، ليؤكد تأهله إلى الدور النهائي من المسابقة، وهو إنجاز يعكس حضوره القوي على الساحة القارية.
من جهته، انتصر نادي مسار المصري على آفاق غليزان الجزائري بنتيجة 4 – 1 في اللقاء الذي دارت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، ليختتم المنافسات في المركز الثاني بـ6 نقاط.
النتائج المسجّلة في التصفياتالجولة الثالثة – الاثنين 8 سبتمبر 2025
* آفاق غليزان الجزائري – نادي مسار المصري 1-4 (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
* الجمعية النسائية بسوسة – الجيش الملكي المغربي 0-4 (الملعب الأولمبي بسوسة)
الجولة الأولى – الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
* الجيش الملكي المغربي – نادي مسار المصري 3-1 (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
* الجمعية النسائية بسوسة – آفاق غليزان الجزائري 0-1 (الملعب الأولمبي بسوسة)
الجولة الثانية – الجمعة 5 سبتمبر 2025
* الجيش الملكي المغربي – آفاق غليزان الجزائري 4-0 (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
* الجمعية النسائية بسوسة – نادي مسار المصري 0-6 (الملعب الأولمبي بسوسة)
الترتيب النهائي للمجموعة1. الجيش الملكي المغربي – 9 نقاط (3 مباريات)
2. نادي مسار المصري – 6 نقاط (3 مباريات)
3. آفاق غليزان الجزائري – 3 نقاط (3 مباريات)
4. الجمعية النسائية بسوسة – 0 نقطة (3 مباريات)
