كرة القدم النسائية – الجيش الملكي المغربي يتأهل لنهائيات رابطة أبطال إفريقيا بعد فوزه على الجمعية النسائية بسوسة

Publié le Lundi 08 Septembre 2025
      
فاز الجيش الملكي المغربي مساء الاثنين على الجمعية النسائية بسوسة بنتيجة 4 – صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين بالملعب الأولمبي بسوسة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية.

وبهذا الانتصار، رفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط متصدّرًا المجموعة، ليؤكد تأهله إلى الدور النهائي من المسابقة، وهو إنجاز يعكس حضوره القوي على الساحة القارية.



من جهته، انتصر نادي مسار المصري على آفاق غليزان الجزائري بنتيجة 4 – 1 في اللقاء الذي دارت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، ليختتم المنافسات في المركز الثاني بـ6 نقاط.

النتائج المسجّلة في التصفيات

الجولة الثالثة – الاثنين 8 سبتمبر 2025

* آفاق غليزان الجزائري – نادي مسار المصري 1-4 (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
* الجمعية النسائية بسوسة – الجيش الملكي المغربي 0-4 (الملعب الأولمبي بسوسة)

الجولة الأولى – الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

* الجيش الملكي المغربي – نادي مسار المصري 3-1 (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
* الجمعية النسائية بسوسة – آفاق غليزان الجزائري 0-1 (الملعب الأولمبي بسوسة)

الجولة الثانية – الجمعة 5 سبتمبر 2025

* الجيش الملكي المغربي – آفاق غليزان الجزائري 4-0 (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
* الجمعية النسائية بسوسة – نادي مسار المصري 0-6 (الملعب الأولمبي بسوسة)

الترتيب النهائي للمجموعة

1. الجيش الملكي المغربي9 نقاط (3 مباريات)
2. نادي مسار المصري6 نقاط (3 مباريات)
3. آفاق غليزان الجزائري3 نقاط (3 مباريات)
4. الجمعية النسائية بسوسة0 نقطة (3 مباريات)


