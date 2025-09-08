كرة القدم النسائية – الجيش الملكي المغربي يتأهل لنهائيات رابطة أبطال إفريقيا بعد فوزه على الجمعية النسائية بسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bf37af9b4d27.21048496_pnogqkeihmjfl.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الجيش الملكي المغربي مساء الاثنين على الجمعية النسائية بسوسة بنتيجة 4 – صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين بالملعب الأولمبي بسوسة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية.



وبهذا الانتصار، رفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط متصدّرًا المجموعة، ليؤكد تأهله إلى الدور النهائي من المسابقة، وهو إنجاز يعكس حضوره القوي على الساحة القارية.

