نابل: انطلاق فعاليات ملتقى "تعزيز قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة للنفاذ الى الاسواق الافريقية"

مثل رفع تحدي الانفتاح على الاسواق الافريقية و "تعزيز قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة للنفاذ الى الاسواق الافريقية" المحور الابرز للملتقى الذي انطلقت اشغاله، يوم السبت، والذي يتواصل على مدى يومين بالحمامات والذي تنظمه محضنة المؤسسات الخاصة "ايسيليتي لاب" بنابل في إطار مشروع "تونيزيا بوست آب" التابع لمشروع "قوافل" المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية والذي تنفذه مؤسسة خبرة فرنسا "اكسبرتيز فرانس".



وأوضح المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمحضنة المؤسسات "ايكسيليتي لاب" زكرياء بن ضياء، في تصريح لوكالة "وات"، الى ان تنظيم هذا الملتقى ياتي في اطار مواصلة الاحاطة بالمؤسسات الراغبة في الانفتاح على الاسواق الخارجية وخاصة السوق الافريقية، ومرافقتها وتعريفها بما يتوفر من تشجيعات وتسهيلات يمكن ان تساعدها على تحقيق طموحها بدخول السوق الافريقية.



وأبرز أن الملتقى ينتظم في اطار الاعداد لثاني رحلة استكشافية للسوق السينغالية قبل موفى هذه السنة، بعد تنظيم رحلة استكشافية اولى في شهر افريل الفارط للسوق الموريتانية والتي مكنت من ابرام اتفاقيات تعاون واعمال في قطاعات الانشاء والبناءات والهندسة المدنية والتكوين والتكنولوجيا، من بين الاربع دول الابرز التي يمكن للمؤسسات التونسية ان تدخلها (موريتانيا، السينغال، جمهورية الكنغو الديمقراطية، كينيا) والتي تتوفر فيها فرص اعمال كبيرة.واشار الى ان جدول اعمال الملتقى الذي ينتظم بحضور عدد من اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة يتضمن عرضا لقصص نجاح ولقاءات مع خبراء هياكل الدعم والمساندة العمومية والخاصة الذين سيقدمون مداخلات حول مختلف التسهيلات التي توفرها تونس لتشجيع الشركات على الانفتاح على السوق الافريقية ولقاءات لتعزيز التفاعل الايجابي بين هذه الهياكل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الراغبة في تصدير مهاراتها ومنتجاتها.ويتضمن برنامج الملتقى مجموعة من الورشات من أبرزها ورشة توظيف التقنيات الرقمية في استكشاف الاسواق الخارجية (فرص العمل والمناقصات)، وورشة المطابقة للاجراءات القانونية والمصادقة والاشهاد وتاهيل المنتوج، وورشة مسار تصدير المنتجات ودخول الاسواق الخارجية.ولفت بن ضياء الى أن ملتقى"تونيزيا بوست آب" سيعقد خلال الفترة القادمة في صفاقس وتونس، وفي عدد من جهات الجمهورية قبل موفى هذه السنة بهدف تعزيز وعي المؤسسات بأهمية العمل على الانفتاح على السوق الافريقية باعتبار ما تتيحه من فرص لتثمين المهارات والمعارف التونسية، وما يمكن ان تدره من موارد مالية هامة من العملة الصعبة.وجدير بالاشارة ان برنامج "قوافل"، الذي يمتد من جوان 2024 الى ديسمبر 2025، يستهدف نحو 140 مؤسسة صغرى ومتوسطة وناشئة بصفة مباشرة وغير مباشرة وخاصة التي تنشط في القطاعات الواعدة في تونس والقادرة على المنافسة في السوق الافريقية، ومن بينها بالخصوص قطاعات الانشاء والمقاولات، والصحة، والتعليم العالي، والتكوين، وصناعة الادوية، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا.ويهدف مشروع "قوافل" الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وتنفذه مؤسسة "خبرة فرنسا" بـ 3،8 ملايين اورو الى دعم القطاع الخاص في تونس للوصول الى الاسواق الافريقية وخاصة موريتانيا والسينغال وكينيا والكنغو الديمقراطية، فضلا عن المساهمة في دعم الاستراتجية الوطنية للديبلوماسية الاقتصادية لتونس، ودعم تحسين مناخ الاعمال في تونس.ويقدّم المشروع الدعم والمرافقة للشركات الناشئة الصغرى والمتوسطة عن طريق عدد من المؤسسات الوسيطة الخاصة، التي تعنى بمساندة باعثي المؤسسات الشباب، وخاصة الفتيات والنساء، على الانفتاح على الاسواق الخارجية وخاصة السوق الافريقية.