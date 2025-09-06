Babnet   Latest update 19:28 Tunis

وزير التجارة يتباحث مع نظيره الجزائري السبل الكفيلة لتذليل العراقيل أمام انسياب السلع في الاتجاهين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc7ae7dbb6d1.29530843_lhmoinfpkgjqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 19:17 قراءة: 0 د, 44 ث
      
استعرض كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الجزائري، الطيب زيتوني السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير التجارة البينية بين البلدين وتذليل كل العراقيل والعقبات أمام انسياب السلع في الاتجاهين.

كما تناول لقاء جمعهما على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية المنعقد بالجزائر من 04 إلى 10 سبتمبر ، الرفع من حجم التبادل التجاري تماشيا مع التوجهات السامية لقادة البلدين بالنظر إلى العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

كما تم التأكيد على أن المرحلة القادمة من العلاقات الثنائية تستوجب وضع آليات جديدة لتكريس وتحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس والجزائر خدمة لمصلحة الشعبين.

كما بين الجانبان بهذه المناسبة أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية التي من شأنها إزالة كل العراقيل التي تحول دون تطوير التبادل التجاري الثنائي بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والتوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية حتى يتمكن المصدرون من الجانبين من الولوج إلى الأسواق المستهدفة وفق البلاغ.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314419


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 سبتمبر 2025 | 14 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:42
15:54
12:25
05:54
04:25
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-23
35°-26
35°-27
37°-28
37°-27
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    