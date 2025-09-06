وزير التجارة يتباحث مع نظيره الجزائري السبل الكفيلة لتذليل العراقيل أمام انسياب السلع في الاتجاهين
استعرض كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الجزائري، الطيب زيتوني السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير التجارة البينية بين البلدين وتذليل كل العراقيل والعقبات أمام انسياب السلع في الاتجاهين.
كما تناول لقاء جمعهما على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية المنعقد بالجزائر من 04 إلى 10 سبتمبر ، الرفع من حجم التبادل التجاري تماشيا مع التوجهات السامية لقادة البلدين بالنظر إلى العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
كما تم التأكيد على أن المرحلة القادمة من العلاقات الثنائية تستوجب وضع آليات جديدة لتكريس وتحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس والجزائر خدمة لمصلحة الشعبين.
كما بين الجانبان بهذه المناسبة أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية التي من شأنها إزالة كل العراقيل التي تحول دون تطوير التبادل التجاري الثنائي بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والتوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية حتى يتمكن المصدرون من الجانبين من الولوج إلى الأسواق المستهدفة وفق البلاغ.
