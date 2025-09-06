وزير التجارة يتباحث مع نظيره الجزائري السبل الكفيلة لتذليل العراقيل أمام انسياب السلع في الاتجاهين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc7ae7dbb6d1.29530843_lhmoinfpkgjqe.jpg width=100 align=left border=0>

استعرض كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الجزائري، الطيب زيتوني السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير التجارة البينية بين البلدين وتذليل كل العراقيل والعقبات أمام انسياب السلع في الاتجاهين.



كما تناول لقاء جمعهما على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية المنعقد بالجزائر من 04 إلى 10 سبتمبر ، الرفع من حجم التبادل التجاري تماشيا مع التوجهات السامية لقادة البلدين بالنظر إلى العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

