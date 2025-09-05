وزير التجارة يفتتح فعاليات المشاركة التونسية في معرض التجارة البينية الافريقية المنعقد بالجزائر العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb2ca4010de5.64022936_giefmnpoljkhq.jpg width=100 align=left border=0>

افتتح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، صباح اليوم، بالعاصمة الجزائرية، فعاليات المشاركة التونسية في الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الافريقية تحت شعار " جسر نحو فرص جديدة" من 4 إلى 10 سبتمبر 2025



وتشارك تونس في هذه الدورة من خلال جناح وطني يمتد على مساحة 304 متر مربع، يضم ما يفوق 26 مؤسسة مصدّرة وتغطي هذه المؤسسات قطاعات واعدة ومتنوعة، تشمل النسيج والملابس و الجلود والأحذية، مستحضرات التجميل، مواد البناء والصناعات التقليدية، إضافة إلى صناعة السيارات ومكوناتها.

