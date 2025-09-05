Babnet   Latest update 20:32 Tunis

وزير التجارة يفتتح فعاليات المشاركة التونسية في معرض التجارة البينية الافريقية المنعقد بالجزائر العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb2ca4010de5.64022936_giefmnpoljkhq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025
      
افتتح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، صباح اليوم، بالعاصمة الجزائرية، فعاليات المشاركة التونسية في الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الافريقية تحت شعار " جسر نحو فرص جديدة" من 4 إلى 10 سبتمبر 2025

وتشارك تونس في هذه الدورة من خلال جناح وطني يمتد على مساحة 304 متر مربع، يضم ما يفوق 26 مؤسسة مصدّرة وتغطي هذه المؤسسات قطاعات واعدة ومتنوعة، تشمل النسيج والملابس و الجلود والأحذية، مستحضرات التجميل، مواد البناء والصناعات التقليدية، إضافة إلى صناعة السيارات ومكوناتها.

واطلع الوزير على أهم المنتوجات المعروضة وتحادث مع ممثلي الموسسات الاقتصادية التونسية المشاركة في مختلف الاختصاصات، حول أهم المشاغل التي تعترضهم والوقوف على الآفاق التصديرية التي توفرها هذه المشاركة.

وثمن عبيد جهود أصحاب هذه المؤسسات للترويج للمنتوج التونسي في الأسواق الخارجية مؤكدا أن الدولة تقدم كل أشكال الدعم والمساندة لهذه المؤسسات من اجل دفع الاستتثمار والتصدير.
وزارعبيد الفضاء الخاص بالمؤسسات الوطنية الذي يضم اللجنة الوطنية لاتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "زليكاف" وغرف التجارة والصناعة ومركز النهوص بالصادرات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية.
وشارك عبيد في افتتاح معرض السيارات رفقة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ، الذي أشرف عليه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق.


