Babnet   Latest update 20:32 Tunis

وزارة الشباب والرياضة: إقرار إجراءات حازمة للحدّ من ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb2c274a0681.53773363_inmopjlfqeghk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 19:26 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة المشتركة المنبثقة عن الجلسة التحضيرية التي انعقدت بوزارة الداخلية في أوت الماضي، وذلك للتباحث حول الإجراءات العملية والتدابير الميدانية الكفيلة بمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب وضمان حسن سير الموسم الرياضي 2025-2026 في ظروف آمنة.

ووفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، فقد خلص الاجتماع إلى جملة من القرارات أبرزها:



* مراجعة المجلة التأديبية وعرضها على أقرب مكتب جامعي للبت فيها، بما يتيح تشديد العقوبات على الجمعيات الرياضية، وصولًا إلى خصم النقاط عند الاقتضاء.
* إحداث فريق تواصل ميداني يضم حكم المباراة، المراقب، المنسق العام، ومسؤولًا أمنيًا، يتولون إدارة المقابلة على المستويات الرياضية والأمنية واللوجستية.
* عرض القانون الأساسي للمنسقين العامين على أنظار الوزارات المعنية لاعتماده رسميًا.
* دعوة رؤساء الأندية والمنابر الإعلامية إلى تجنّب التصريحات النارية وكل ما من شأنه تأجيج الوضع العام.

وفي هذا السياق، شدّد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في أعمال العنف، معتبرًا أنّ الظاهرة باتت تهدّد الأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات. كما أشار إلى عقد جلسات لاحقة مع جامعتي كرة اليد وكرة السلة لمتابعة نفس الملف بما يخص القاعات الرياضية.

وقد شارك في الاجتماع عدد من إطارات وزارة الشباب والرياضة والقيادات الأمنية السامية بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم، الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، والإدارة الوطنية للتحكيم.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314383


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:55
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
35°-23
34°-25
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    