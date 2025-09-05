وزارة الشباب والرياضة: إقرار إجراءات حازمة للحدّ من ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية
أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة المشتركة المنبثقة عن الجلسة التحضيرية التي انعقدت بوزارة الداخلية في أوت الماضي، وذلك للتباحث حول الإجراءات العملية والتدابير الميدانية الكفيلة بمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب وضمان حسن سير الموسم الرياضي 2025-2026 في ظروف آمنة.
ووفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، فقد خلص الاجتماع إلى جملة من القرارات أبرزها:
ووفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، فقد خلص الاجتماع إلى جملة من القرارات أبرزها:
* مراجعة المجلة التأديبية وعرضها على أقرب مكتب جامعي للبت فيها، بما يتيح تشديد العقوبات على الجمعيات الرياضية، وصولًا إلى خصم النقاط عند الاقتضاء.
* إحداث فريق تواصل ميداني يضم حكم المباراة، المراقب، المنسق العام، ومسؤولًا أمنيًا، يتولون إدارة المقابلة على المستويات الرياضية والأمنية واللوجستية.
* عرض القانون الأساسي للمنسقين العامين على أنظار الوزارات المعنية لاعتماده رسميًا.
* دعوة رؤساء الأندية والمنابر الإعلامية إلى تجنّب التصريحات النارية وكل ما من شأنه تأجيج الوضع العام.
وفي هذا السياق، شدّد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في أعمال العنف، معتبرًا أنّ الظاهرة باتت تهدّد الأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات. كما أشار إلى عقد جلسات لاحقة مع جامعتي كرة اليد وكرة السلة لمتابعة نفس الملف بما يخص القاعات الرياضية.
وقد شارك في الاجتماع عدد من إطارات وزارة الشباب والرياضة والقيادات الأمنية السامية بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن الجامعة التونسية لكرة القدم، الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، والإدارة الوطنية للتحكيم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314383