وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: المصادقة على 1532 عملية اسثمار بقيمة 229،5 مليون دينار الى موفى جويلية 2025

تمّت المصادقة على 1532 عملية استثمار فلاحي بقيمة 229،5 مليون دينار، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، وفق معطيات احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص الصادرة، الثلاثاء، عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وستمكن هذه الاستثمارات من إحداث 1485 موطن شغل قار.



وتعلّقت نسبة 24 بالمائة من هذه المصادقات، التّي تسندها اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات، فقط، باستثمارات تمّ التصريح بها إلى حدود جوان 2025 ،مقابل 49 بالمائة خلال سنة 2024 و27 بالمائة سنة 2023.



وتوزعت الاستثمارات المصادق عليها بين 947 عملية احداث، بقيمة 120 مليون دينار، اي ما يمثل 62 بالمائة من عدد الاستثمارات، و52 بالمائة من القيمة الجملية لها..وفيما يخص مشاريع التوسعة والتجديد، فقد بلغت 685 عمليّة، بقيمة 109،5 مليون دينار، ما يمثل 38 بالمائة من الاستثمارات، و48 بالمائة على مستوى القيمة.واحتل القطاع الفلاحي الصدارة باستثمارات مصادق عليها بقيمة 105 ملايين دينار، يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة (63،2 مليون دينار)، ثم قطاع تربية الأحياء المائية (46،9 مليون دينار)، فقطاع الصيد البحري (12،9مليون دينار).وقد استفادت جميع هذه العمليات من منح بقيمة 56،6 مليون دينار، كما تم تمويلها من خلال قروض، بحجم 74 مليون دينار، وهو ما يمثل 32 بالمائة من قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها.يشار إلى أن هذه القروض قد ساهمت في تمويل 741 مشروعا، أي ما يعادل 48 بالمائة، من العدد الجملي للمشاريع المصادق عليها.وجدير بالذكر، أنه تمت خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، المصادقة على 19 عملية استثمار لفائدة الشركات المجتمعية، بقيمة 4،6 مليون دينار، و108 عمليات لفائدة النساء المبادرات، باستثمارات تقدّر 10،8 مليون دينار، و304 عمليات لفائدة الشباب المبادرين، بقيمة 32،4 مليون دينار.وتمت المصادقة، إلى موفى جويلية 2025، على 19 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 4،6 مليون دينار، وستتركز هذه الشركات بولايات منوبة، باجة، القيروان، نابل، قبلي، سليانة، المهدية، جندوبة، قابس وسيدي بوزيد.وصادقت الوكالة على 108 عملية استثمار لفائدة النساء الباعثات بقيمة 10،8 مليون دينار، و304 عملية استثمار لفائدة الباعثين الشبان بقيمة 32،4 مليون دينار.كما وقع التصريح ب 3255 عملية استثمار، الى موفى شهر جويلية 2025، بقيمة 641،8 مليون دينار.