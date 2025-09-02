الشركة التونسية لاسواق الجملة تدعو وكلاء البيع الى الحضور الشخصي والالتزام بمساحة العرض الموضوعة على ذمتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/mourakabaaa0.jpg width=100 align=left border=0>

دعت، الشركة التونسية لاسواق الجملة، كافة وكلاء البيع الى الحرص على الحضور الشخصي واليومي والالتزام بمساحة العرض الموضوعة على ذمتهم.



وأفادت الشركة في بلاغ، أن مصالحها عاينت تواتر غياب بعض وكلاء البيع عن مباشرة العمل بمواقع البيع المسندة لهم وتعمد البعض الاخر تجاوز المساحة الراجعة لهم بمقتضى العقود المبرمة معهم.

