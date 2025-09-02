الشركة التونسية لاسواق الجملة تدعو وكلاء البيع الى الحضور الشخصي والالتزام بمساحة العرض الموضوعة على ذمتهم
دعت، الشركة التونسية لاسواق الجملة، كافة وكلاء البيع الى الحرص على الحضور الشخصي واليومي والالتزام بمساحة العرض الموضوعة على ذمتهم.
وأفادت الشركة في بلاغ، أن مصالحها عاينت تواتر غياب بعض وكلاء البيع عن مباشرة العمل بمواقع البيع المسندة لهم وتعمد البعض الاخر تجاوز المساحة الراجعة لهم بمقتضى العقود المبرمة معهم.
واعتبرت، أن هذه التصرفات تعد اخلالا بالواجبات المناطة بعهدة وكيل البيع وتعدي على ممتلكات الشركة، وفق ذات البلاغ.
وتجدر الاشارة الى أنه طبقا لمقتضيات العقد والنظام الداخلي للسوق يترتب على كل اخلال بضوابط العمل تتبعات ادارية تصل الى حد سحب الرخصة المسندة الى المخالفين.
