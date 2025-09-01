وكالة تونس إفريقيا للأنباء تنخرط في حملة التضامن الدوليّة مع الصحافة الفلسطينية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63a2cdc2a09ed1.22547862_molfjkqnhpieg.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت اليوم الاثنين، الحملة الدولية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية، بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين، للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفتح المجال للصحافة الدولية المستقلة لدخول قطاع غزة.



وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلنت في بيان لها أمس الأحد، انضمامها إلى هذه الحملة، داعية كل الهياكل المهنية لقطاع الإعلام في تونس إلى الانضمام إلى هذه الحملة الدولية، والقيام بكل الفعاليات الممكنة من أجل إدانة استهداف الصحافة الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة.

