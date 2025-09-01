Babnet   Latest update 18:32 Tunis

وكالة تونس إفريقيا للأنباء تنخرط في حملة التضامن الدوليّة مع الصحافة الفلسطينية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63a2cdc2a09ed1.22547862_molfjkqnhpieg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 18:32
      
انطلقت اليوم الاثنين، الحملة الدولية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية، بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين، للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفتح المجال للصحافة الدولية المستقلة لدخول قطاع غزة.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلنت في بيان لها أمس الأحد، انضمامها إلى هذه الحملة، داعية كل الهياكل المهنية لقطاع الإعلام في تونس إلى الانضمام إلى هذه الحملة الدولية، والقيام بكل الفعاليات الممكنة من أجل إدانة استهداف الصحافة الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة.



وفي هذا الجانب، تؤكّد أسرة التحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، انخراطها الكامل في هذه الحملة الدوليّة، تضامنا مع الصحافة الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة، إزاء ما يرتكبه الكيان الصهيوني من انتهاكات ممنهجة ووحشية، أسفرت عن استشهاد 254 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان الهمجي على قطاع غزة.

كما تعرب عن موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة، ورفض كل أشكال القمع والجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون أداء رسالتهم الإعلامية النبيلة في أصعب الظروف، دفاعا عن حق شعبهم في الحرية والكرامة، وعن الحق في نشر الحقيقة وإعلام الرأي العالمي بفظاعة الإبادة التي يعيشها القطاع.


