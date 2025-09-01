مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتمع عقده اليوم الاثنين، بإشراف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، للفترة الممتدة من 5 سبتمبر الى غاية 4 ديسمبر 2025.



وأنتظمت القرعة الدورية للتناوب أمس الأحد (31 أوت) بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بإشراف عدد من أعضاء مجلس هيئة الانتخابات، وبحضور أعضاء المجالس المحلية وممثلي وسائل الاعلام، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.

