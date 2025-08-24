نصف ماراثون بوينوس آيريس.. الأوغندي جاكوب كيبليمو يحطم الرقم القياسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab4396387cc7.82256660_hpeqfnkimlgjo.jpg width=100 align=left border=0>

توج العداء الأوغندي جاكوب كيبليمو، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق نصف الماراثون، اليوم الأحد، بلقب سباق الـ21 كلم في بوينوس آيريس، بعدما قطع المسافة في توقيت قدره 58 دقيقة و29 ثانية، محطما الرقم القياسي للسباق.

وحل العداء البالغ من العمر 24 سنة في المركز الأول متقدما على الإثيوبي سيفو تورا (59:56) والكيني نيامونغو نياجيو (59:57)، وذلك ضمن منافسة شارك فيها نحو ثلاثين عداء من نخبة العدائين الدوليين.

ولدى السيدات، عادت الكلمة للكينية فيرونيكا لوليو، التي أنهت السباق في توقيت قدره ساعة و6 دقائق و58 ثانية، متفوقة على الإثيوبية فتاو زراي بزاب (1:07:07) ومواطنتها كاثرين ريلين أمانانغولي (1:07:13).

