نصف ماراثون بوينوس آيريس.. الأوغندي جاكوب كيبليمو يحطم الرقم القياسي
توج العداء الأوغندي جاكوب كيبليمو، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق نصف الماراثون، اليوم الأحد، بلقب سباق الـ21 كلم في بوينوس آيريس، بعدما قطع المسافة في توقيت قدره 58 دقيقة و29 ثانية، محطما الرقم القياسي للسباق.
وحل العداء البالغ من العمر 24 سنة في المركز الأول متقدما على الإثيوبي سيفو تورا (59:56) والكيني نيامونغو نياجيو (59:57)، وذلك ضمن منافسة شارك فيها نحو ثلاثين عداء من نخبة العدائين الدوليين.
ولدى السيدات، عادت الكلمة للكينية فيرونيكا لوليو، التي أنهت السباق في توقيت قدره ساعة و6 دقائق و58 ثانية، متفوقة على الإثيوبية فتاو زراي بزاب (1:07:07) ومواطنتها كاثرين ريلين أمانانغولي (1:07:13).
وحل العداء البالغ من العمر 24 سنة في المركز الأول متقدما على الإثيوبي سيفو تورا (59:56) والكيني نيامونغو نياجيو (59:57)، وذلك ضمن منافسة شارك فيها نحو ثلاثين عداء من نخبة العدائين الدوليين.
ولدى السيدات، عادت الكلمة للكينية فيرونيكا لوليو، التي أنهت السباق في توقيت قدره ساعة و6 دقائق و58 ثانية، متفوقة على الإثيوبية فتاو زراي بزاب (1:07:07) ومواطنتها كاثرين ريلين أمانانغولي (1:07:13).
وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 27 ألف عداء، غالبيتهم من إفريقيا، مؤكدة مكانتها كأكثر سباق شعبية في أمريكا اللاتينية.
ويصنف هذا الحدث من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى على أنه "سباق معتمد"، ويعد ضمن أفضل عشرة أنصاف ماراثون في العالم من حيث المستوى الفني.
ويشكل نصف الماراثون لسنة 2025 محطة تمهيدية لماراثون بوينوس آيريس الدولي المرتقب في سبتمبر المقبل، والذي يعد الموعد الأبرز في موسم سباقات الطرق بالعاصمة الأرجنتينية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313835