زغوان: انطلاق أشغال مشروع إنجاز محطة تطهير المياه المستعملة ومنظومتي تحويلها ومعالجتها ببئر مشارقة

شرعت مصالح الديوان الوطني للتطهير هذا الأسبوع، في إنجاز محطة تطهير المياه المستعملة ومنظومتي تحويلها ومعالجتها بمنطقة بئرمشارقة من ولاية زغوان على مساحة 12 هكتارا وذلك بكلفة أشغال تناهز 29 مليون دينار بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.



وذكر المدير الجهوي للتطهير بزغوان، محمود الهذيلي، لـ"وات" أن المشروع يتضمن بناء وتجهيز محطة تطهير بطاقة استيعاب تقارب 3500 متر مكعب يوميا تقع معالجتها وبناء محطة ضخ للمياه المستعملة بالتجمع السكني ببئر مشارقة محطة وتحويلها إلى المحطة الرئيسية لمعالجتها وذلك عبر مد قنوات بحوالي 6 كيلومترات.

