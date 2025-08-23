زغوان: انطلاق أشغال مشروع إنجاز محطة تطهير المياه المستعملة ومنظومتي تحويلها ومعالجتها ببئر مشارقة
شرعت مصالح الديوان الوطني للتطهير هذا الأسبوع، في إنجاز محطة تطهير المياه المستعملة ومنظومتي تحويلها ومعالجتها بمنطقة بئرمشارقة من ولاية زغوان على مساحة 12 هكتارا وذلك بكلفة أشغال تناهز 29 مليون دينار بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وذكر المدير الجهوي للتطهير بزغوان، محمود الهذيلي، لـ"وات" أن المشروع يتضمن بناء وتجهيز محطة تطهير بطاقة استيعاب تقارب 3500 متر مكعب يوميا تقع معالجتها وبناء محطة ضخ للمياه المستعملة بالتجمع السكني ببئر مشارقة محطة وتحويلها إلى المحطة الرئيسية لمعالجتها وذلك عبر مد قنوات بحوالي 6 كيلومترات.
وذكر المدير الجهوي للتطهير بزغوان، محمود الهذيلي، لـ"وات" أن المشروع يتضمن بناء وتجهيز محطة تطهير بطاقة استيعاب تقارب 3500 متر مكعب يوميا تقع معالجتها وبناء محطة ضخ للمياه المستعملة بالتجمع السكني ببئر مشارقة محطة وتحويلها إلى المحطة الرئيسية لمعالجتها وذلك عبر مد قنوات بحوالي 6 كيلومترات.
ولفت المسؤول إلى أن مدة الأشغال حدّدت بـ19 شهرا انطلاقا من شهر أوت الجاري.
وأبرز الهذيلي أن هذا المشروع سيساهم بقسط كبير في إزالة التلوث الناتج عن المياه المستعملة بكافة مناطق بئر مشارقة وسيوفر مصدرا إضافيا لمياه الري التي يمكن استغلالها في تنمية القطاع الفلاحي في ظل شحّ المياه الذي تشهده منطقة بئرمشارقة على وجه الخصوص.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313799