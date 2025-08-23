البنك المركزي: انتعاش الادخار الوطني عام 2025 سيساهم في تقليص فجوة التمويل
توقّع البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2024 أن يسجّل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسّناً في النمو وزيادة في الاستثمار، بالتوازي مع انتعاش قوي للادخار الوطني، وهو ما سيساعد على تقليص فجوة التمويل رغم بقائها في مستوى مرتفع.
وأشار التقرير إلى أنّ الادخار الوطني واصل منحاه التنازلي في 2024 بنسبة 8,6%، بعد تراجع حاد ناهز 26% سنة 2023، لتتراجع نسبة الادخار من 5,4% من إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 4,6% فقط، نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، تحسّن ادخار الإدارة المركزية بشكل لافت، إذ انتقل من عجز بـ 1,562 مليار دينار سنة 2023 إلى فائض قدره 416 مليون دينار سنة 2024، بفضل التحكم في نفقات التسيير وتحسن الموارد الذاتية. لكن هذا الفائض غطّى فقط 4% من نفقات التجهيز، وهو ما اعتبره المركزي "مستوى ضعيفاً".
أما على صعيد الاستثمار، فقد أدى ضعف الادخار الوطني إلى تدهور نسبة التمويل الداخلي لإجمالي رأس المال الثابت من 71,3% سنة 2023 إلى 63,2% سنة 2024، لتنحصر في حدود 29,8% فقط عند احتساب تغير المخزونات.
الخلاصة بالأرقام* تراجع الادخار الوطني: –8,6% في 2024
* نسبة الادخار من الدخل الوطني: 4,6% (مقابل 5,4%)
* عجز ادخار الإدارة المركزية في 2023: 1,562 مليار د → فائض في 2024: 416 مليون د
* نسبة التمويل الداخلي للاستثمار: 63,2% في 2024 (مقابل 71,3% في 2023)
