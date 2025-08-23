البنك المركزي: انتعاش الادخار الوطني عام 2025 سيساهم في تقليص فجوة التمويل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

توقّع البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2024 أن يسجّل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسّناً في النمو وزيادة في الاستثمار، بالتوازي مع انتعاش قوي للادخار الوطني، وهو ما سيساعد على تقليص فجوة التمويل رغم بقائها في مستوى مرتفع.



وأشار التقرير إلى أنّ الادخار الوطني واصل منحاه التنازلي في 2024 بنسبة 8,6%، بعد تراجع حاد ناهز 26% سنة 2023، لتتراجع نسبة الادخار من 5,4% من إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 4,6% فقط، نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي.

