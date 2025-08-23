Babnet   Latest update 18:08 Tunis

الأهلي يتوج بكأس السوبر السعودي على حساب النصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9f1a8de0c69.98205410_pnojehglfmkiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 17:20 قراءة: 0 د, 52 ث
      
توج فريق الأهلي بلقب كأس السوبرالسعودي في كرة القدم بعد فوزه على النصر بنتيجة (5 - 3) بركلات الترجيح بعدما تعادلا بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في هونغ كونغ اليوم.
وسجل للنصر البرتغالي كرستيانو رونالدو في الدقيقة (41) من ركلة جزاء، والكرواتي مارسيلو برزوفيتش في الدقيقة (82)، فيما سجلي هدفي الأهلي فرانك كيسييه في الدقيقة (45 +6) والبرازيلي روجر إيبانيس دا سيلفا في الدقيقة (89)، ليتجه الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة (5 - 3).
وكان فريق النصر بلغ النهائي بعد فوزه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وتأهل الأهلي بتغلبه على القادسية بخماسية مقابل هدف.

وتعد هذه النسخة هي الثانية عشرة من كأس السوبر السعودي، وفاز بالنسخ الماضية خمسة أندية، في مقدمتها الهلال الذي حقق اللقب 5 مرات، يليه النصر بلقبين، مقابل لقب واحد لكل من الفتح والشباب والأهلي والاتحاد.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313793


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:02
16:05
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
33°-23
34°-25
38°-26
41°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    