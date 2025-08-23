الأهلي يتوج بكأس السوبر السعودي على حساب النصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9f1a8de0c69.98205410_pnojehglfmkiq.jpg width=100 align=left border=0>

توج فريق الأهلي بلقب كأس السوبرالسعودي في كرة القدم بعد فوزه على النصر بنتيجة (5 - 3) بركلات الترجيح بعدما تعادلا بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في هونغ كونغ اليوم.

وسجل للنصر البرتغالي كرستيانو رونالدو في الدقيقة (41) من ركلة جزاء، والكرواتي مارسيلو برزوفيتش في الدقيقة (82)، فيما سجلي هدفي الأهلي فرانك كيسييه في الدقيقة (45 +6) والبرازيلي روجر إيبانيس دا سيلفا في الدقيقة (89)، ليتجه الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة (5 - 3).

وكان فريق النصر بلغ النهائي بعد فوزه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وتأهل الأهلي بتغلبه على القادسية بخماسية مقابل هدف.

