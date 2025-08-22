تجميع حوالي 11،800 مليون قنطار من الحبوب إلى موفى جويلية 2025
بلغ حجم الحبوب المجمعة في تونس إلى موفى شهر جويلية 2025 حوالي 11,780 مليون قنطار، وفق ما ورد في نشرية اليقظة الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة اليوم الجمعة 22 أوت 2025.
توزيع الإنتاج حسب الأصناف
* القمح الصلب: 8,156 مليون قنطار (يمثل 69٪ من إجمالي الكميات المجمعة).
* القمح اللين: 0,64 مليون قنطار.
* الشعير: 2,941 مليون قنطار.
* التريتيكال: 44 ألف قنطار.
ويظل القمح الصلب المكوّن الأساسي من الإنتاج الوطني، ما يعكس طبيعة الزراعة التونسية وتوجهها نحو هذا الصنف الاستراتيجي.
الولايات الأكثر إنتاجًا* باجة: 2,803 مليون قنطار (المرتبة الأولى).
* بنزرت: 1,792 مليون قنطار (المرتبة الثانية).
* سليانة: 1,571 مليون قنطار.
* الكاف: 1,373 مليون قنطار.
