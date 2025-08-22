المعهد العربي لحقوق الانسان يطلق البرنامج التدريبي "تعزيز أنظمة متكاملة لتعليم الكبار"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634fecd06d8b13.63259823_mihlfqjgoknpe.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، مؤخرا، أولى ورشات البرنامج التدريبي الذي ينظمه، المعهد العربي لحقوق الانسان، بالشراكة مع، الكنفدرالية الالمانية لتعليم الكبار، بعنوان "تعزيز أنظمة متكاملة لتعليم الكبار"

ويهدف هذا البرنامج وفق بلاغ نشر على صفحة، المعهد العربي لحقوق الانسان، على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، الى دعم قدرات الشباب في مجالات التعلم مدى الحياة والحقوق والمبادرات المجتمعية

.وشارك في هذه الورشة عدد من الشباب والشابات من العاصمة من مناطق السيدة وحي هلال والملاسين ودوّار هيشر وسيدي حسين

