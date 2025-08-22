Babnet   Latest update 14:12 Tunis

المعهد العربي لحقوق الانسان يطلق البرنامج التدريبي "تعزيز أنظمة متكاملة لتعليم الكبار"

انطلقت، مؤخرا،  أولى ورشات البرنامج التدريبي الذي ينظمه، المعهد العربي لحقوق الانسان، بالشراكة مع، الكنفدرالية الالمانية لتعليم الكبار، بعنوان "تعزيز أنظمة متكاملة لتعليم الكبار"
ويهدف هذا البرنامج وفق بلاغ نشر على صفحة، المعهد العربي لحقوق الانسان، على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، الى دعم قدرات الشباب في مجالات التعلم مدى الحياة والحقوق والمبادرات المجتمعية 
.وشارك في هذه الورشة عدد من الشباب والشابات من العاصمة من مناطق السيدة وحي هلال والملاسين ودوّار هيشر وسيدي حسين

وعمل المشاركون على مدى يومين على التعارف وعلى خلق ديناميكية تفاعلية أوّلية، أين تم التعريف بالبرنامج ومساراته واستكشاف تصوّراتهم وأفكارهم حول حقوق

الإنسان والمبادرات المجتمعية والمجالات التي يرغبون في تطوير قدراتهم فيها، وفق ذات البلاغ. 


