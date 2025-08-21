رئيس الجمهورية يؤكد لدى لقائه وزير الشؤون الاجتماعية أن خيار الدولة الاجتماعية خيار لا رجعة فيه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6c584c7d831.76930028_kehpnqjlmifgo.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مجدّدا في اللقاء الذي جمعه يوم أمس، الأربعاء 20 أوت الجاري بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الإجتماعية عصام الاحمر على أنّ خيار الدّولة الاجتماعية خيار لا رجعة فيه.

وتعرّض رئيس الدّولة إلى النصّين التاريخيّين المتعلّقين بمنع المناولة وتجريمها بالإضافة إلى إنصاف عُمّال الحضائر والمرأة الفلاحيّة وغيرهم ممّن يشكون الفاقة والحرمان. فالحقّ في الشّغل والحقّ في المقابل المُجزي وفي الضمان الإجتماعي حقوق طبيعية يجري العمل على تحقيقها، فالمُهمّش لم يولد مهمّشا بل هو ضحيّة سياسات قامت على الإقصاء والتفقير والتهميش.

وأكّد رئيس الجمهوريّة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، على أنّ العدل والإنصاف وإيجاد حلول تقوم عليهما هما أساس الاستقرار. فكلّما عمّ العدل ازدادت الثروة وتقلّص الحرمان وتحقّق الاستقرار.

