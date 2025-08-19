الاستحقاقات الثنائية بين تونس والأردن والقضية الفلسطينة أبرز محاور لقاء بوزارة الخارجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a4aa7a967904.51494202_qpmkfinogejhl.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت الاستحقاقات الثنائية بين تونس والأردن والقضية الفلسطينة، أبرز محاور لقاء جمع، صباح اليوم الثلاثاء، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد،بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس، عبد الله أبو رمان.



وأشاد كاتب الدولة أثناء اللقاء، بالعلاقات الممتازة التي تجمع تونس والأردن وبتنوّع مجالات التعاون بين البلدين، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وفق بلاغ أصدته الوزارة.

