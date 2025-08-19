المنستير تحتضن مهرجان الساحل الدولي للشطرنج من 1 إلى 9 سبتمبر 2025
تحتضن مدينة المنستير مهرجان الساحل الدولي للشطرنج من 1 إلى 9 سبتمبر 2025 وباعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للشطرنج.
وتهدف هذه التظاهرة، وفق ما ورد ببلاغ اعلامي صادر عن جمعية المربع الملكي بقصيبة المديوني، الى الترويج لتونس كوجهة رياضية وسياحية متميزة وانها تعتبر هذا الحدث للشطرنج، أحد أكبر المهرجانات عربياً وإفريقيا.
وسيشهد المهرجان الذي ينعقد تحت اشراف الجامعة التونسية للشطرنج مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 10 دول من بينها تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وإسبانيا والنرويج والهند واليمن وروسيا وأوكرانيا وألمانيا.
وينتظر ان تسجل هذه التظاهرة، ايضا، حضور عدد من الأساتذة الدوليين وأساتذة دوليين كبار في هذه اللعبة الفكرية المنتشرة بشكل كبير عالميا.
ويتضمن البرنامج التظاهرة تنظيم دورة صنف "أ" مخصصة للاعبين ذوي تصنيف دولي Elo ≥ 2000 و دورة صنف ب للاعبين بتصنيف بين 1700 و2000 وكذلك دورة صنف س موجهة للاعبين بتصنيف Elo ≤ 1700 علاوة على دورة صنف د للفئة العمرية (+50 سنة) مع تنظيم دورة الشطرنج الخاطف.
