المنستير تحتضن مهرجان الساحل الدولي للشطرنج من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

تحتضن مدينة المنستير مهرجان الساحل الدولي للشطرنج من 1 إلى 9 سبتمبر 2025 وباعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للشطرنج.



وتهدف هذه التظاهرة، وفق ما ورد ببلاغ اعلامي صادر عن جمعية المربع الملكي بقصيبة المديوني، الى الترويج لتونس كوجهة رياضية وسياحية متميزة وانها تعتبر هذا الحدث للشطرنج، أحد أكبر المهرجانات عربياً وإفريقيا.

