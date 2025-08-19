النجم الساحلي يضم لاعب الوسط الليبي نور الدين القليب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a4282db271a1.51707128_poiqglkhemfnj.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية تعاقده مع لاعب الوسط الليبي نور الدين القليب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الاهلي طرابلس الليبي.

وكانت الصفقة متوقعة غير انها تاجلت الى غاية انتهاء مرحلة التتويج للبطولة الليبية التي اسدل عليها الستار يوم 12 اوت الجاري باحراز الاهلي طرابلس اللقب.

يذكر ان النجم الساحلي حقق بداية متعثرة في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعدما انقاد الى الخسارة في الجولتين الاوليين امام كل من شبيبة العمران 1-3 في زويتن والنادي الافريقي صفر-1 في سوسة.

