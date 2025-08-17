Babnet   Latest update 16:42 Tunis

ديوان التونسيين بالخارج: الجالية التونسية المقيمة بألمانيا ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1f758aeb0c2.26279527_jfnpqeiohmlgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 16:24
      
- خصص اللقاء الذي التأم مع الجالية التونسية المقيمة بألمانيا لدعم الحوار مع الشركاء التونسيين من فاعلين حكوميين وقطاع خاص وممثلي الهياكل الالمانية المقيمة بتونس، وذلك في اطار مشروع "دعم الهجرة كركيزة للتنمية"، وفق ما اكده ديوان التونسيين بالخارج الاحد
ومثّل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الجالية التونسية كفاعل مجتمعي في البلدين وركيزة اساسية للعلاقات الثنائية بين تونس والمانيا كما تم التاكيد خلال اللقاء على مختلف تعهدات الجالية التي لا تقتصر على التحويلات المالية فحسب بل تشمل ايضا نقل المهارات والتجديد ومرافقة الشباب وخلق موطن شغل واستثمارات، حسب نص البلاغ .
 

ويقيم في ألمانيا زهاء مائة الف تونسي ينشطون في المجتمع الالماني بشكل لافت لاسيما في مجالات الصحة والتكنولوجيا والتربية وريادة الاعمال.


الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:08
12:30
05:38
04:03
