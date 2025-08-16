Babnet   Latest update 17:13 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع اللاعب جاسر بن عتيق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0a9522dc460.30562253_egmhlnkiqjofp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025
      
أعلن اليوم السبت مستقبل القصرين تعاقده مع الظهير الأيمن جاسر بن عتيق لمدة موسمين قادما من النادي القربي.
وسبق لبن عتيق (27 سنة) ان خاض تجارب سابقة مع شبيبة القيروان ونجم المتلوي.
ويعد جاسر بن عتيق سابع انتدابات فريق عاصمة السباسب بعد التعاقد مع حارس المرمى شرف الدين نصرلي والمدافعين المحوريين شوقي الزيتوني وعلاء عطية ومتوسط الميدان الدفاعي علاء الدين كرتلي ولاعب الوسط الهجومي غيث الصالحي والمهاجم بهاء الدين البراهمي.


