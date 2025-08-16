الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع اللاعب جاسر بن عتيق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0a9522dc460.30562253_egmhlnkiqjofp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن اليوم السبت مستقبل القصرين تعاقده مع الظهير الأيمن جاسر بن عتيق لمدة موسمين قادما من النادي القربي.

وسبق لبن عتيق (27 سنة) ان خاض تجارب سابقة مع شبيبة القيروان ونجم المتلوي.

ويعد جاسر بن عتيق سابع انتدابات فريق عاصمة السباسب بعد التعاقد مع حارس المرمى شرف الدين نصرلي والمدافعين المحوريين شوقي الزيتوني وعلاء عطية ومتوسط الميدان الدفاعي علاء الدين كرتلي ولاعب الوسط الهجومي غيث الصالحي والمهاجم بهاء الدين البراهمي.