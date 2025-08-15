Babnet   Latest update 18:07 Tunis

الملعب التونسي: انتداب السنيغالي امادو نداي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f58aa6d1551.82446274_fhoinpeqmlkgj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 16:25 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلن الملعب التونسي اليوم الجمعة عن انتداب المهاجم السنيغالي أمادو نداي الذي امضى عقدا مع فريق باردو لمدة 3 سنوات.

وذكرت الصفحة الرسمية للملعب التونسي على شبكة التواصل الاجتماعي ان المنتدب الجديد سبق له تقمص أزياء نادي ماتز الفرنسي واتحاد تواركة المغربي

يذكر ان الملعب التونسي سيواجه شبيبة القيروان غدا السبت بمناسبة الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313396


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:09
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet35°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
34°-22
37°-24
34°-24
36°-25
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    