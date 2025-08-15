الملعب التونسي: انتداب السنيغالي امادو نداي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f58aa6d1551.82446274_fhoinpeqmlkgj.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الملعب التونسي اليوم الجمعة عن انتداب المهاجم السنيغالي أمادو نداي الذي امضى عقدا مع فريق باردو لمدة 3 سنوات.



وذكرت الصفحة الرسمية للملعب التونسي على شبكة التواصل الاجتماعي ان المنتدب الجديد سبق له تقمص أزياء نادي ماتز الفرنسي واتحاد تواركة المغربي





يذكر ان الملعب التونسي سيواجه شبيبة القيروان غدا السبت بمناسبة الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.