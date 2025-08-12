الندوة السنوية للإطارات الاجتماعية بديوان التونسيين بالخارج تتناول سبل تطوير تدخلات الملحقين الاجتماعيين والمندوبين الجهويين
تطرقت الندوة السنوية للإطارات الاجتماعية بديوان التونسيين بالخارج المنتظمة، أمس الاثنين بتونس العاصمة، الى عرض وتقييم تدخلات الملحقين الاجتماعيين و المندوبين الجهويين، والبحث في سبل تطويرها وفق مقاربة تشاركية تستجيب للتحولات الاجتماعية والمستجدات التشريعية، حسب بلاغ للديوان.
ولفت بلاغ ديوان التونسيين بالخارج الى أن هذه التظاهرة تتنزل في إطار حرص ديوان التونسيين بالخارج على الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدّمة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وعائلاتهم المقيمة بالوطن، وتنفيذا لبرامج الدعم والمرافقة الاجتماعية المندرجة ضمن استراتيجياته.
و خصصت الندوة بالأساس إلى العديد من المحاور تمثّل أهمها في تقييم واقع التدخلات الاجتماعية بالديوان ومدى نجاعتها والتحديات الميدانية التي تواجه الإطارات الاجتماعية في التعاطي مع مشاغل الجالية بالخارج أو مع الأسر المتبقية على مستوى الجهات.
كما تناولت ضرورة توفير بنية تحتية رقمية لتعزيز آليات التواصل و تيسير متابعة النشاط واستشراف آفاق تطوير الأداء والخدمات بما يضمن استجابة أفضل لانتظارات الجالية التونسية بمختلف شرائحها.
و تم خلال الندوة، عرض لحصيلة التدخلات الاجتماعية وتحديد نقاط القوة والضعف، كما تم تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الإطارات الاجتماعية و اختتمت الندوة بصياغة توصيات عملية لتطوير جودة الخدمات وتحسين مردودية التدخلات.
