Babnet   Latest update 13:57 Tunis

الندوة السنوية للإطارات الاجتماعية بديوان التونسيين بالخارج تتناول سبل تطوير تدخلات الملحقين الاجتماعيين والمندوبين الجهويين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b0f64638e40.99657062_kfgmpjoeilqnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 10:53 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تطرقت الندوة السنوية للإطارات الاجتماعية بديوان التونسيين بالخارج المنتظمة، أمس الاثنين بتونس العاصمة، الى عرض وتقييم تدخلات الملحقين الاجتماعيين و المندوبين الجهويين، والبحث في سبل تطويرها وفق مقاربة تشاركية تستجيب للتحولات الاجتماعية والمستجدات التشريعية، حسب بلاغ للديوان.

ولفت بلاغ ديوان التونسيين بالخارج الى أن هذه التظاهرة تتنزل في إطار حرص ديوان التونسيين بالخارج على الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدّمة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وعائلاتهم المقيمة بالوطن، وتنفيذا لبرامج الدعم والمرافقة الاجتماعية المندرجة ضمن استراتيجياته.



و خصصت الندوة بالأساس إلى العديد من المحاور تمثّل أهمها في تقييم واقع التدخلات الاجتماعية بالديوان ومدى نجاعتها والتحديات الميدانية التي تواجه الإطارات الاجتماعية في التعاطي مع مشاغل الجالية بالخارج أو مع الأسر المتبقية على مستوى الجهات.

كما تناولت ضرورة توفير بنية تحتية رقمية لتعزيز آليات التواصل و تيسير متابعة النشاط واستشراف آفاق تطوير الأداء والخدمات بما يضمن استجابة أفضل لانتظارات الجالية التونسية بمختلف شرائحها.

و تم خلال الندوة، عرض لحصيلة التدخلات الاجتماعية وتحديد نقاط القوة والضعف، كما تم تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الإطارات الاجتماعية و اختتمت الندوة بصياغة توصيات عملية لتطوير جودة الخدمات وتحسين مردودية التدخلات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313223


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    24076,4

  • (11/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =2,91330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    