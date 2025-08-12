الندوة السنوية للإطارات الاجتماعية بديوان التونسيين بالخارج تتناول سبل تطوير تدخلات الملحقين الاجتماعيين والمندوبين الجهويين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b0f64638e40.99657062_kfgmpjoeilqnh.jpg width=100 align=left border=0>

تطرقت الندوة السنوية للإطارات الاجتماعية بديوان التونسيين بالخارج المنتظمة، أمس الاثنين بتونس العاصمة، الى عرض وتقييم تدخلات الملحقين الاجتماعيين و المندوبين الجهويين، والبحث في سبل تطويرها وفق مقاربة تشاركية تستجيب للتحولات الاجتماعية والمستجدات التشريعية، حسب بلاغ للديوان.



ولفت بلاغ ديوان التونسيين بالخارج الى أن هذه التظاهرة تتنزل في إطار حرص ديوان التونسيين بالخارج على الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدّمة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وعائلاتهم المقيمة بالوطن، وتنفيذا لبرامج الدعم والمرافقة الاجتماعية المندرجة ضمن استراتيجياته.

