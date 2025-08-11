Babnet   Latest update 12:48 Tunis

برشلونة يفوز على كومو بخماسية ويحرز كأس خوان غامبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899ae9e1784a4.91846874_pgkhmloefinqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 06:25
      
حقق برشلونة الاسباني فوزا كبيرا على كومو الإيطالي بخماسية نظيفة أمس الأحد في كأس جوان غامبر التقليدية السنوية التي يستضيفها الفريق الكاتالوني.

وخاض برشلونة المباراة في غياب هدافه البولوني المخضرم روبرت ليفاندوسكي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال الأسبوع الحالي وحل بدلا منه فيرمين لوبيس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 21 و35، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا (38)، ولامين جمال (42 و49) الأهداف الثلاثة الاخرى.

يذكر أن كومو يشرف على تدريبه نجم برشلونة السابق سيسك فابريغاس.


وتنطلق البطولة الاسبانية يوم الجمعة المقبل، ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للموسم الماضي باستضافة مايركا في 16 من الشهر الجاري.
وعزز برشلونة صفوفه هذا الموسم بالتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد الانقليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة والحارس خوان غارسيا من جاره إسبانيول.


الاثنين 11 أوت 2025
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:12
12:31
05:33
03:56
