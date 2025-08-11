برشلونة يفوز على كومو بخماسية ويحرز كأس خوان غامبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899ae9e1784a4.91846874_pgkhmloefinqj.jpg width=100 align=left border=0>

حقق برشلونة الاسباني فوزا كبيرا على كومو الإيطالي بخماسية نظيفة أمس الأحد في كأس جوان غامبر التقليدية السنوية التي يستضيفها الفريق الكاتالوني.



وخاض برشلونة المباراة في غياب هدافه البولوني المخضرم روبرت ليفاندوسكي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال الأسبوع الحالي وحل بدلا منه فيرمين لوبيس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 21 و35، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا (38)، ولامين جمال (42 و49) الأهداف الثلاثة الاخرى.

