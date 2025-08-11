برشلونة يفوز على كومو بخماسية ويحرز كأس خوان غامبر
حقق برشلونة الاسباني فوزا كبيرا على كومو الإيطالي بخماسية نظيفة أمس الأحد في كأس جوان غامبر التقليدية السنوية التي يستضيفها الفريق الكاتالوني.
وخاض برشلونة المباراة في غياب هدافه البولوني المخضرم روبرت ليفاندوسكي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال الأسبوع الحالي وحل بدلا منه فيرمين لوبيس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 21 و35، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا (38)، ولامين جمال (42 و49) الأهداف الثلاثة الاخرى.
وخاض برشلونة المباراة في غياب هدافه البولوني المخضرم روبرت ليفاندوسكي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال الأسبوع الحالي وحل بدلا منه فيرمين لوبيس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 21 و35، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا (38)، ولامين جمال (42 و49) الأهداف الثلاثة الاخرى.
يذكر أن كومو يشرف على تدريبه نجم برشلونة السابق سيسك فابريغاس.
وتنطلق البطولة الاسبانية يوم الجمعة المقبل، ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للموسم الماضي باستضافة مايركا في 16 من الشهر الجاري.
وعزز برشلونة صفوفه هذا الموسم بالتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد الانقليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة والحارس خوان غارسيا من جاره إسبانيول.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313157