الالعاب العالمية (كرة اليد الشاطئية) : المنتخب التونسي ينهزم في الدور ربع النهائي امام نظيره البرتغالي 2-1

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية امام نظيره البرتغالي 1-2 لحساب الدور ربع النهائي للألعاب العالمية المقامة حاليا بمدينة شينغدو الصينية.

وكسب المنتخب التونسي الشوط الاول 22-20 قبل ان يدرك المنتخب البرتغالي التعادل بفوزه بالشوط الثاني 23-16. واحتكم المنتخبان الى شوط فاصل آلت خلاله الكلمة الاخيرة للمنتخب البرتغالي 8-6.

وتتواصل المشاركة التونسية في دورة الألعاب العالمية من خلال رياضة الكرة الحديدية مع اللاعبين منى الباجي ومحمد خالد بوقريبة ورياضة الحمل بالقوة مع اللاعب فارس السبوعي.





جدير بالذكر أن وفاء محجوب غادرت منافسات رياضة الكاراتي منذ الدور الاول.