قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة تزيد ب7،8 بالمائة في جانفي 2025 مقارنة ب2024

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ناهزت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة في السوق التونسية 23 مليار دينار إلى حدود يوم 7 فيفري 2025، مسجلة زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حيث بلغت حينها 21.3 مليار دينار، وفقًا للمؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.



🔻 تراجع حجم إعادة التمويل





شهد حجم إعادة التمويل الإجمالي تراجعًا بنسبة 13%، حيث انخفض من 15.3 مليار دينار خلال فيفري 2024 إلى 13.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025.





📈 ارتفاع المبادلات بين البنوك

في المقابل، ارتفع إجمالي المبادلات المالية بين البنوك إلى 3.1 مليار دينار بتاريخ 7 فيفري 2025، مقابل 2.1 مليار دينار قبل سنة، مسجلًا زيادة بنسبة 49.4%.



📊 استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية

حافظ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية على استقراره عند 7.99% خلال الأيام الأخيرة. وللتذكير، فقد بلغ المعدل 7.99% في جانفي 2025، مقابل 7.98% في جانفي 2024. شهدتراجعًا بنسبة، حيث انخفض منخلال فيفري 2024 إلىفي الفترة ذاتها من سنة 2025.في المقابل، ارتفع إجماليإلىبتاريخ، مقابلقبل سنة، مسجلًاحافظعلى استقراره عندخلال الأيام الأخيرة. وللتذكير، فقد بلغ المعدلفي، مقابلفي