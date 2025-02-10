قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة تزيد ب7،8 بالمائة في جانفي 2025 مقارنة ب2024
ناهزت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة في السوق التونسية 23 مليار دينار إلى حدود يوم 7 فيفري 2025، مسجلة زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حيث بلغت حينها 21.3 مليار دينار، وفقًا للمؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
🔻 تراجع حجم إعادة التمويل
🔻 تراجع حجم إعادة التمويل
شهد حجم إعادة التمويل الإجمالي تراجعًا بنسبة 13%، حيث انخفض من 15.3 مليار دينار خلال فيفري 2024 إلى 13.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025.
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