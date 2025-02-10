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أنس جابر تتراجع إلى المركز 35 عالميًا في تصنيف محترفات التنس

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Février 2025 - 12:41 قراءة: 1 د, 16 ث
      
تراجعت اللاعبة التونسية أنس جابر مركزين في التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفات التنس، لتحتل المرتبة 35 بعد أن كانت في المركز 33 الأسبوع الماضي.

وتشارك أنس جابر هذا الأسبوع في بطولة الدوحة للماسترز (1000 نقطة)، وذلك بعد خروجها من ربع نهائي بطولة أبو ظبي (500 نقطة) إثر خسارتها أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.



تغيير في قائمة العشرة الأوائل

شهد التصنيف الجديد تغييرًا في ترتيب اللاعبات العشر الأوائل، حيث تراجعت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا من المركز الخامس إلى السابع بعد خسارتها لقب بطولة أبوظبي، الذي توّجت به السويسرية بيليندا بينشيتش، ما أدى إلى صعودها من المركز 157 إلى المركز 65.

تصنيف اللاعبات العشر الأوائل عالميًا

| الترتيب | اللاعبة | النقاط |
|---------|---------|--------|
| 1️⃣ | البيلاروسية آرينا سابالينكا | 8956 ن |
| 2️⃣ | البولونية إيغا شيانتيك | 8770 ن |
| 3️⃣ | الأمريكية كوكو غوف | 6583 ن |
| 4️⃣ | الإيطالية ياسمين باوليني | 5288 ن |
| 5️⃣ | الأمريكية جيسيكا بيغولا | 4861 ن |
| 6️⃣ | الأمريكية ماديسون كيز | 4680 ن |
| 7️⃣ ⬇️ | الكازاخستانية إيلينا ريباكينا | 4588 ن |
| 8️⃣ | الصينية كين وين زهينغ | 4095 ن |
| 9️⃣ | الأمريكية إيما نافارو | 3709 ن |
| 🔟 | الإسبانية باولا بادوسا | 3588 ن |

------------------------------------------------
35- التونسية أنس جابر - 1454 نقطة

مواجهة أنس جابر في بطولة الدوحة

من المقرر أن تواجه أنس جابر في الدور الأول من بطولة الدوحة للماسترز (من 9 إلى 15 فيفري) الأمريكية ماكارتني كيسلر المصنفة 55 عالميًا.


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