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الديوانة بببوش تحبط محاولة تهريب عدد من طائر النحام الوردي إلى خارج تونس

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Février 2025 - 12:37 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أحبطت فرقة الحرس الديواني بببوش، التابعة للوحدة الثانية بجندوبة أمس، الأحد، محاولة تهريب 10 طيور من النحام الوردي النادر إلى خارج تونس.

وكانت الطيور محملة على متن شاحنة تحمل ترقيم منجمي تونسي وتم العثور عليها مكبلة بواسطة لفافات قماش داخل صناديق معدّة للغرض.



وأفادت الديوانة التونسيّة، في بلاغ أصدرته، الإثنين، أنّه تمّ تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة، لإعادة هذه الطيور إلى وسطها الطبيعي، في إطار المحافظة على هذا النوع من الطيور من الانقراض.

وتعتبر تونس بمثابة حاضنة لهذا الطائر، في البحر الأبيض المتوسط، حيث يفد هذا النوع إليها بسبب المدّ والجزر، الذّي يميّزها، وخاصّة، بخليج قابس، ويساهم في توفر الغذاء بسهولة، بما يفسّر قضاء هذا الطائر السنوات الثلاث الاولى بتونس دون تنقل، بحسب "جمعيّة أحباء الطيور".

ويعد النحام الوردي في تونس صنفا مهددا بسبب المخاطر المرتبطة بتدهور وسطه الطبيعي.


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