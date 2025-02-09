الشركة التونسية للملاحة: عمليات الحجز والبيع على كافة الرحلات خلال الموسم الصيفي وخارجه تتم عبر الشبكة التجارية للشركة

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، الأحد، أن عمليات الحجز والبيع على كافة الرحلات خلال الموسم الصيفي وخارجه تتم عبر الشبكة التجارية للشركة التي تضمّ ما يقارب 700 وكالة أسفار معتمدة بالداخل والخارج، بالإضافة إلى موقع الواب للشركة ومنصات الحجز الإلكترونية الأخرى.







وأكدت الشركة، في بلاغ لها، أنه يتم فتح الحجوزات لجميع مكونات الشبكة التجارية والعموم، في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز أوالمحاباة، ويتم تطبيق نفس التعريفات على الجميع وفق القواعد التجارية للشركة.وذكّرت، في هذا الصدد، بأن الحجوزات تسير بشكل طبيعي في حدود العرض المبني على أساس طاقة إستيعاب السفن بكل رحلة من الرحلات المبرمجة.