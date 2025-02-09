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اتحاد بنقردان - جمال خشارم مدربا جديدا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Février 2025 - 18:54 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلن الإتحاد الرياضي ببنقردان تعاقده مع المدرب جمال خشارم للإشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا للمدرب محمد علي معالج المنسحب امس السبت.
وكان معالج صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قرار انهاء تجربته مع اتحاد بن قردان ليست له اية علاقة بنتائج الفريق بل تتعلق بطريقة التسيير الاداري للنادي والقرارات المتخذة في خصوص التصرف في الزاد البشري للجمعية.
يذكر ان اتحاد بنقردان كان تعادل امس مع الاولمبي الباجي دون اهداف في ملعب منزل بورقيبة. ويحتل الفريق عقب الجولة 18المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة


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