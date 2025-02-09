بن عروس: "بيئة نظيفة بحركة خفيفة" عنوان تظاهرة متعددة الفقرات بالمركب الرياضي ببرج السدرية

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احتضن المركب الرياضي ببرج السدرية اليوم الأحد تظاهرة متعددة الفقرات حملت عنوان "بيئة نظيفة بحركة خفيفة"، بهدف نشر الوعي البيئي وتشريك الشباب في حملات تحسيسيية وتوعوية والقيام بأنشطة ميدانية تجسد قيم العمل التطوعي لفائدة المجموعة الوطنية .



وأفاد مدير المركب الرياضي ببرج السدرية رياض بوذينة في تصريح لـ"وات" ان هذه التظاهرة التي تنتظم بالشراكة مع جمعيات مدنية وشبابية ورياضية تأتي في سياق انفتاح إدارة المركب على المنظمات الشبابية وتعزيز الشراكة معها، وإيمانا بدورها الهام في تأطير الشباب وتعزيز مشاركته في الحياة العامة وتكريس ثقافة العمل الاجتماعي التطوعي. ويندرج ذلك ضمن مقاربة متنوعة المضامين تجمع بين المشاركة في نظافة الفضاء الخارجي للمركب والاستفادة من ورشات مختصة.









وتضمنت التظاهرة حملة ميدانية لتنظيف حواشي الممرات وطلائها وإزالة الأتربة وتنظيف المساحات الخضراء، وذلك بالشراكة مع متطوعي عدد من المنظمات الشبابية المشاركة، إلى جانب عدد من الورشات توزعت بين ورشة حول كيفية المحافظة على المحيط وكيفية تثمين النفايات وورشة في الإسعافات الأولية بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي فضلا عن ورشة حول التغير المناخي وأسبابه وتأثيراته .



كما كان المشاركون في التظاهرة على موعد مع مباريات رياضية في الريشة الطائرة وبعض الألعاب التثقيفية والمسابقات .

بسط وتضمنت التظاهرة حملة ميدانية لتنظيف حواشي الممرات وطلائها وإزالة الأتربة وتنظيف المساحات الخضراء، وذلك بالشراكة مع متطوعي عدد من المنظمات الشبابية المشاركة، إلى جانب عدد من الورشات توزعت بين ورشة حول كيفية المحافظة على المحيط وكيفية تثمين النفايات وورشة في الإسعافات الأولية بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي فضلا عن ورشة حول التغير المناخي وأسبابه وتأثيراته .كما كان المشاركون في التظاهرة على موعد مع مباريات رياضية في الريشة الطائرة وبعض الألعاب التثقيفية والمسابقات .بسط