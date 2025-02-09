المهدية : أهالي قصور الساف في ضيافة الكتاب والطبيعة تشجيعا على المطالعة

احتضنت غابة المنتزه الحضري الطفل والعائلة بقصور الساف، يوم الأحد، تظاهرة تحت عنوان "كتابي والغاب" نظمها فوج الكشافة التونسية بالمنطقة بهدف التشجيع على المطالعة.



وقالت سعيدة العجمي قائدة بفوج الكشافة بقصور الساف، في تصريح لـ"وات"، إن الإقبال كان هاما من قبل التلاميذ والأولياء بالرغم من الظروف المناخية الممطرة.



وأوضحت أن هذه التظاهرة تندرج في إطار الاستعداد للدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة بالتعاون مع المكتبة العمومية للأطفال والمكتبة العمومية فرحات حشاد بقصور الساف.وبينت العجمي أن الأطفال قاموا أولا بحملة نظافة للغابة، ثم انطلقوا في مطالعة حرة لمجموعة من القصص من اختيارهم بمعاضدة من أوليائهم.وأضافت أن التظاهرة كانت فرصة لتقريب الطفل من المعرفة والتقليص من ارتباطه بالتقنيات الحديثة على غرار الهواتف الذكية علاوة على تنمية ملكة القراءة والخيال لديه.وأشارت إلى أن مجموعة من المنخرطين في برنامج تعليم الكبار ارتأوا أن يشاركوا الأطفال في هذه المغامرة، حيث حضر عدد منهم مرفوقين بقصص تناسب مستواهم التعليمي وخاضوا تجربة المطالعة في قلب الطبيعة.ولفتت إلى أن التظاهرة تضمنت مسابقات حول تلخيص القصة وسيجري توزيع جوائزها الأحد المقبل بالمكتبة العمومية للأطفال بقصور الساف.وأشارت، في السياق نفسه، إلى أن فوج الكشافة بالمنطقة أسس منذ سنوات لخطة سنوية عنوانها "كتابي والطبيعة" تصبو إلى المساهمة في توازن الملكات الجسدية والذهنية والحسية للطفل.