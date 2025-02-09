الرابطة 2- الجولة 14 - النتائج الكاملة والترتيب

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🔹 اختُتمت اليوم الأحد 9 فيفري 2025 مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:



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📌 نتائج المجموعة الأولى

📍 الأحد 9 فيفري

- مستقبل المرسى 2-0 مستقبل وادي الليل (ملعب المرسى)

- النادي القربي 1-0 مكارم المهدية (ملعب قربة)

- أمل حمام سوسة 0-2 جمعية أريانة (ملعب حمام سوسة)

- جندوبة الرياضية 3-1 جمعية مقرين (ملعب جندوبة)



📍 السبت 8 فيفري

- نادي حمام الأنف 1-0 هلال مساكن (ملعب حمام الأنف)

- النجم الرادسي 1-3 القلعة الرياضية (ملعب رادس)

- سبورتينغ المكنين 0-0 الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (ملعب المكنين)



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📊 ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة 14

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |

|---|------------------|----|----|

| 1 | مستقبل المرسى | 28 | 14 |

| 2 | النادي القربي | 27 | 14 |

| 3 | جندوبة الرياضية | 25 | 14 |

| 4 | أمل حمام سوسة | 24 | 14 |

| 5 | جمعية مقرين | 24 | 14 |

| 6 | جمعية أريانة | 23 | 14 |

| 7 | مكارم المهدية | 21 | 14 |

| 8 | القلعة الرياضية | 19 | 14 |

| 9 | هلال مساكن | 16 | 14 |

| 10 | نادي حمام الأنف | 14 | 14 |

| 11 | سبورتينغ المكنين | 13 | 14 |

| 12 | مستقبل وادي الليل | 11 | 14 |

| 13 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 10 | 14 |

| 14 | النجم الرادسي | 5 | 14 |



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📌 نتائج المجموعة الثانية

📍 الأحد 9 فيفري

- أمل الرقبة 2-0 كوكب عقارب (ملعب نجيب الخطاب بتطاوين)



📍 السبت 8 فيفري

- هلال الشابة 1-1 أولمبيك سيدي بوزيد (ملعب الشابة)

- بعث بوحجلة 1-0 المحيط القرقني (ملعب بوحجلة)

- نسر جلمة 0-0 تقدم ساقية الدائر (ملعب جلمة)

- سكك الحديد الصفاقسي 2-0 مستقبل القصرين (ملعب 2 مارس بصفاقس)

- هلال الرديف 0-1 شبيبة القيروان (ملعب الرديف)

- أمل جربة 0-1 الملعب القابسي (ملعب مصطفى الدوري)



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📊 ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة 14

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |

|---|------------------|----|----|

| 1 | شبيبة القيروان | 32 | 14 |

| 2 | مستقبل القصرين | 29 | 14 |

| 3 | تقدم ساقية الدائر | 25 | 14 |

| 4 | سكك الحديد الصفاقسي | 22 | 14 |

| 5 | المحيط القرقني | 22 | 14 |

| 6 | أولمبيك سيدي بوزيد | 20 | 14 |

| 7 | نسر جلمة | 19 | 14 |

| 8 | الملعب القابسي | 19 | 14 |

| 9 | كوكب عقارب | 18 | 14 |

| 10 | بعث بوحجلة | 18 | 14 |

| 11 | هلال الرديف | 13 | 14 |

| 12 | هلال الشابة | 12 | 14 |

| 13 | أمل الرقبة | 10 | 14 |

| 14 | أمل جربة | 9 | 14 |



📢 🔜 شبيبة القيروان تواصل تصدر ترتيب المجموعة الثانية، في حين يتصدر مستقبل المرسى المجموعة الأولى، وسط تنافس محتدم على المراكز المؤهلة للصعود. (ملعب المرسى)(ملعب قربة)(ملعب حمام سوسة)(ملعب جندوبة)(ملعب حمام الأنف)(ملعب رادس)(ملعب المكنين)---| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات ||---|------------------|----|----|| 1 || 28 | 14 || 2 || 27 | 14 || 3 || 25 | 14 || 4 || 24 | 14 || 5 || 24 | 14 || 6 || 23 | 14 || 7 || 21 | 14 || 8 || 19 | 14 || 9 || 16 | 14 || 10 || 14 | 14 || 11 || 13 | 14 || 12 || 11 | 14 || 13 || 10 | 14 || 14 || 5 | 14 |---(ملعب نجيب الخطاب بتطاوين)(ملعب الشابة)(ملعب بوحجلة)(ملعب جلمة)(ملعب 2 مارس بصفاقس)(ملعب الرديف)(ملعب مصطفى الدوري)---| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات ||---|------------------|----|----|| 1 || 32 | 14 || 2 || 29 | 14 || 3 || 25 | 14 || 4 || 22 | 14 || 5 || 22 | 14 || 6 || 20 | 14 || 7 || 19 | 14 || 8 || 19 | 14 || 9 || 18 | 14 || 10 || 18 | 14 || 11 || 13 | 14 || 12 || 12 | 14 || 13 || 10 | 14 || 14 || 9 | 14 |