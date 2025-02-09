الرابطة 2- الجولة 14 - النتائج الكاملة والترتيب
🔹 اختُتمت اليوم الأحد 9 فيفري 2025 مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:
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📌 نتائج المجموعة الأولى
📍 الأحد 9 فيفري
- مستقبل المرسى 2-0 مستقبل وادي الليل (ملعب المرسى)
- النادي القربي 1-0 مكارم المهدية (ملعب قربة)
- أمل حمام سوسة 0-2 جمعية أريانة (ملعب حمام سوسة)
- جندوبة الرياضية 3-1 جمعية مقرين (ملعب جندوبة)
📍 السبت 8 فيفري
- نادي حمام الأنف 1-0 هلال مساكن (ملعب حمام الأنف)
- النجم الرادسي 1-3 القلعة الرياضية (ملعب رادس)
- سبورتينغ المكنين 0-0 الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (ملعب المكنين)
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📊 ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة 14
| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|------------------|----|----|
| 1 | مستقبل المرسى | 28 | 14 |
| 2 | النادي القربي | 27 | 14 |
| 3 | جندوبة الرياضية | 25 | 14 |
| 4 | أمل حمام سوسة | 24 | 14 |
| 5 | جمعية مقرين | 24 | 14 |
| 6 | جمعية أريانة | 23 | 14 |
| 7 | مكارم المهدية | 21 | 14 |
| 8 | القلعة الرياضية | 19 | 14 |
| 9 | هلال مساكن | 16 | 14 |
| 10 | نادي حمام الأنف | 14 | 14 |
| 11 | سبورتينغ المكنين | 13 | 14 |
| 12 | مستقبل وادي الليل | 11 | 14 |
| 13 | الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 10 | 14 |
| 14 | النجم الرادسي | 5 | 14 |
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📌 نتائج المجموعة الثانية
📍 الأحد 9 فيفري
- أمل الرقبة 2-0 كوكب عقارب (ملعب نجيب الخطاب بتطاوين)
📍 السبت 8 فيفري
- هلال الشابة 1-1 أولمبيك سيدي بوزيد (ملعب الشابة)
- بعث بوحجلة 1-0 المحيط القرقني (ملعب بوحجلة)
- نسر جلمة 0-0 تقدم ساقية الدائر (ملعب جلمة)
- سكك الحديد الصفاقسي 2-0 مستقبل القصرين (ملعب 2 مارس بصفاقس)
- هلال الرديف 0-1 شبيبة القيروان (ملعب الرديف)
- أمل جربة 0-1 الملعب القابسي (ملعب مصطفى الدوري)
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📊 ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة 14
| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|------------------|----|----|
| 1 | شبيبة القيروان | 32 | 14 |
| 2 | مستقبل القصرين | 29 | 14 |
| 3 | تقدم ساقية الدائر | 25 | 14 |
| 4 | سكك الحديد الصفاقسي | 22 | 14 |
| 5 | المحيط القرقني | 22 | 14 |
| 6 | أولمبيك سيدي بوزيد | 20 | 14 |
| 7 | نسر جلمة | 19 | 14 |
| 8 | الملعب القابسي | 19 | 14 |
| 9 | كوكب عقارب | 18 | 14 |
| 10 | بعث بوحجلة | 18 | 14 |
| 11 | هلال الرديف | 13 | 14 |
| 12 | هلال الشابة | 12 | 14 |
| 13 | أمل الرقبة | 10 | 14 |
| 14 | أمل جربة | 9 | 14 |
📢 🔜 شبيبة القيروان تواصل تصدر ترتيب المجموعة الثانية، في حين يتصدر مستقبل المرسى المجموعة الأولى، وسط تنافس محتدم على المراكز المؤهلة للصعود.
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