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مسرحية "لعفرتة" في عرضها ما قبل الأول يوم 12 فيفري بقاعة الفن الرابع

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Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Février 2025 - 22:07 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يقدم الفنان والمخرج المسرحي يوسف مارس مسرحيته الجديدة "لعفرّتة" في عرضها ما قبل الأول يوم الأربعاء 12 فيفري الحالي بقاعة الفن الرابع بالعاصمة بداية من الساعة السابعة مساء.
وجاء في ورقة تقديمية لهذا العمل الجديد، الذي يحظى بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، أن "لعفّرته قصائد في الحب و الالتزام"، وهي كذلك "صرخة في وجه النكران و الجحود". وهي بمشاركة "مجموعة فنية ملتزمة عانت القيد ومصادرة الكلمة الحرة في زمن القمع و المنع ثم التهميش و اللامبالاة حين تحررت الأفواه"، فهي تعكس صراعا قديما متجددا "بين بقايا النظام و بقايا الالتزام".
"لعفرّتة" هي من تأليف نورالدين الهمامي ويوسف مارس، ومن تمثيل نورالدين الهمامي ولطفي الناجح

وياسمين الشكيلي ومنى الشنوفي ووجدي الحداد.

ويتولى المساعدة في الإخراج إيهاب رمضان، والتوضيب العام لطفي معاوية.


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