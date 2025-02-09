مخبر الإبداع الرقمي بمركز السينما والصورة يفتح باب الترشح للمشاركة في دورة تكوينية لإنتاج فيلم تحريكي
ينظم مخبر الإبداع الرقمي بالمركز الوطني للسينما والصورة دورة تكوينية لإنتاج فيلم تحريكي Stop Motion. من تأطير الفنان والمخرج المختص في أفلام التحريك علاء الدين أبو طالب.
وتنقسم هذه الدورة التكوينية إلى مرحلتين تقام الأولى من 25 إلى 28 فيفري 2025 أما المرحلة الثانية فتلتئم في شهر أفريل المقبل.
وتنقسم هذه الدورة التكوينية إلى مرحلتين تقام الأولى من 25 إلى 28 فيفري 2025 أما المرحلة الثانية فتلتئم في شهر أفريل المقبل.
وقد تم تحديد يوم 18 فيفري الحالي، آخر أجل لتقديم الترشحات للراغبين في المشاركة في هذه الدورة التدريبية .
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 302814