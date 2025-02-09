حملة لاعادة الغطاء النباتي لغابة جبل الديس المحترقة بنفزة

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شارك 50 متطوعا من مختلف الشرائح العمرية اليوم الأحد فى حملة لإعادة الغطاء النباتي لغابة جبل الديس المحترقة سابقا بمعتمدية نفزة من ولاية باجة

ولغراسة أشجار ذات مردودية اقتصادية واستعمالات دوائية واستهلاكية متعددة .

و بيّن رئيس جمعية "سونيقرين وكلين اب تونس" حسام حمدى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الحملة تهدف الى تشجير 25 هكتارا من غابة جبل الديس بأشجار





الخروب والفرنان ذات المردودية الهامة لسكان المنطقة على المدى المتوسط والطويل.



وأضاف أن حملة اليوم تعتبر تواصل لجهود إعادة التوازن للمنظومة الغابية للمنطقة التى عرفت كوارث حرائق سابقا مؤكدا ان دور الجمعية لا يتوقف عند التشجير بل يتواصل

لضمان نسبة انبات هامة عبر العودة خلال فصل الصيف لري الاشجار المزروعة.

ولفت رئيس جمعية "سونيقرين وكلين اب تونس" الى ان حملة التشجير تنتظم باحاطة فنية من دائرة الغابات بنفزة اضافة الى توفير الجهة لعدد من المشاتل.

وتجدر الاشارة الى ان جمعية "سونيقرين وكلين اب تونس" تقوم بحملات للتشجير فى عدة مناطق من مختلف الولايات التونسية دعما لتوازن المنظومة البيئية فى تونس. الخروب والفرنان ذات المردودية الهامة لسكان المنطقة على المدى المتوسط والطويل.وأضاف أن حملة اليوم تعتبر تواصل لجهود إعادة التوازن للمنظومة الغابية للمنطقة التى عرفت كوارث حرائق سابقا مؤكدا ان دور الجمعية لا يتوقف عند التشجير بل يتواصللضمان نسبة انبات هامة عبر العودة خلال فصل الصيف لري الاشجار المزروعة.ولفت رئيس جمعية "سونيقرين وكلين اب تونس" الى ان حملة التشجير تنتظم باحاطة فنية من دائرة الغابات بنفزة اضافة الى توفير الجهة لعدد من المشاتل.وتجدر الاشارة الى ان جمعية "سونيقرين وكلين اب تونس" تقوم بحملات للتشجير فى عدة مناطق من مختلف الولايات التونسية دعما لتوازن المنظومة البيئية فى تونس.