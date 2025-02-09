تخصيص المحطة 2 التابعة لمطار تونس قرطاج الدولي لرحلات العمرة والحج فقط (وزير النقل)

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قرر وزير النقل، رشيد عامري، تخصيص المحطة 2 التابعة لمطار تونس قرطاج الدولي لرحلات العمرة والحج وتحويل بقية الرّحلات التجارية إلى المحطة الرئيسية مع توفير كل الظّروف الملائمة لها، حسب ما اكدته وزارة النقل في بلاغ لها اليوم.



كما أقر الوزير خلال زيارة اداها امس السبت، إلى المحطة، جملة من الإجراءات تتعلّق بحسن الاستعداد لموسمي العمرة والحجّ وضمان إسداء خدمات أفضل وتفادي ما تمّ تسجيله من إشكاليات سابقة خاصّة على المستوى العملياتي.









وبينت الوزارة في ذات البلاغ أنّ جلسة عمل سيتم عقدها في أقرب الآجال بمشاركة مختلف الأطراف المتدخّلة لتحديد الآليات الكفيلة بتنفيذ الاجراءات التي تمّ إقرارها.



وأكّد وزير النقل، بالمناسبة، على ضرورة تركيز الإهتمام على شريحة المسافرين من المعتمرين والحجاج باعتبار خصوصيتها المعنويّة والمادّية، وما يستوجبه ذلك من إستعداد استثنائي وجاهزيّة نوعيّة من قبل مختلف الأطراف المتدخّلة في المطار على جميع المستويات تجاريا وبشريا ولوجستيا، بهدف توفير كل ظروف الراحة لهذه الشّريحة من المسافرين واكساب تدفقاتها الانسيابيّة اللازمة، خاصّة في مرحلة العودة من البقاع المقدسة، وتقليص مدّة انتظار المعتمرين والحجيج من خلال تمكينهم من الخروج وتسلّم أمتعهم في أسرع وقت ممكن.

وبينت الوزارة في ذات البلاغ أنّ جلسة عمل سيتم عقدها في أقرب الآجال بمشاركة مختلف الأطراف المتدخّلة لتحديد الآليات الكفيلة بتنفيذ الاجراءات التي تمّ إقرارها.وأكّد وزير النقل، بالمناسبة، على ضرورة تركيز الإهتمام على شريحة المسافرين من المعتمرين والحجاج باعتبار خصوصيتها المعنويّة والمادّية، وما يستوجبه ذلك من إستعداد استثنائي وجاهزيّة نوعيّة من قبل مختلف الأطراف المتدخّلة في المطار على جميع المستويات تجاريا وبشريا ولوجستيا، بهدف توفير كل ظروف الراحة لهذه الشّريحة من المسافرين واكساب تدفقاتها الانسيابيّة اللازمة، خاصّة في مرحلة العودة من البقاع المقدسة، وتقليص مدّة انتظار المعتمرين والحجيج من خلال تمكينهم من الخروج وتسلّم أمتعهم في أسرع وقت ممكن.