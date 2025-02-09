بطولة الدوحة للتنس للماسترز - انس جابر تواجه في الدور الاول الامريكية ماك كارتني كيسلير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662f4fb2dda353.39273499_kngoqhpflemji.jpg width=100 align=left border=0>

تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 33 عالميا غدا الاثنين مشاركتها في بطولة الدوحة للماسترز ذات 1000 نقطة بمواجهة الامريكية ماك كارتني كيسلير المصنفة 57 عالميا لحساب الدور الاول.



وكانت انس جابر خاضت هذا الاسبوع منافسات بطولة ابوظبي للتنس من فئة 500 نقطة التي خرجت خلالها من الدور ربع النهائي اثر خسارتها امام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا المصنفة خامسة عالميا بنتيجة 2-1 يوم الخميس الفارط.