Babnet

السوبر الجزائري: خالد بن يحي يقود مولودية الجزائر للظفر باللقب الرابع في تاريخعا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6761d436ede1c1.84340723_moephkqjgifln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Février 2025 - 09:32 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قاد المدرب التونسي خالد بن يحي مولودية الجزائر للظفر بالكأس الجزائرية الممتازة لكرة القدم بعد الفوز مساء السبت على شباب بلوزداد بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي: 2-2) بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة.

وافتتحت المولودية باب التسجيل عبر ركلة جزاء نفذها سفيان بايزيد في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف زميله أيوب عبد اللاوي النتيجة في الدقيقة 27.

وتمكن شباب بلوزداد من تقليص الفارق بفضل ايمن محيوس من ضربة جزاء في الدقيقة 71 ليعود نفس اللاعب ويدرك التعادل في الدقيقة 88.

وحسمت مولودية الجزائر اللقب بركلات الترجيح لتعانق الكاس للمرة الرابعة في سجلها بعد 2006 و2007 و2014.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 302793


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female