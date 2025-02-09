السوبر الجزائري: خالد بن يحي يقود مولودية الجزائر للظفر باللقب الرابع في تاريخعا

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قاد المدرب التونسي خالد بن يحي مولودية الجزائر للظفر بالكأس الجزائرية الممتازة لكرة القدم بعد الفوز مساء السبت على شباب بلوزداد بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الأصلي: 2-2) بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة.



وافتتحت المولودية باب التسجيل عبر ركلة جزاء نفذها سفيان بايزيد في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف زميله أيوب عبد اللاوي النتيجة في الدقيقة 27.





وتمكن شباب بلوزداد من تقليص الفارق بفضل ايمن محيوس من ضربة جزاء في الدقيقة 71 ليعود نفس اللاعب ويدرك التعادل في الدقيقة 88.



وحسمت مولودية الجزائر اللقب بركلات الترجيح لتعانق الكاس للمرة الرابعة في سجلها بعد 2006 و2007 و2014. وتمكن شباب بلوزداد من تقليص الفارق بفضل ايمن محيوس من ضربة جزاء في الدقيقة 71 ليعود نفس اللاعب ويدرك التعادل في الدقيقة 88.وحسمت مولودية الجزائر اللقب بركلات الترجيح لتعانق الكاس للمرة الرابعة في سجلها بعد 2006 و2007 و2014.