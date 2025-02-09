إدارة الترجي تؤكد أنها ستتخذ كل التدابير اللازمة بعد الأحداث التي تعرض لها فريق النخبة

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أكدت إدارة الترجي الرياضي التونسي في بلاغ لها مساء يوم السبت، أنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لدى السلط المعنية في خصوص الأحداث التي تعرض لها فريق النخبة بحديقة الرياضة أ.



وشددت على أنها لن تتهاون لحظة في الدفاع على مصالح الفريق وخاصة سلامة اللاعبين في مختلف الفروع والأصناف، مؤكدة الالتزام الأحد، بمناسبة لقاءات الأجوار في أصناف الشبان بحديقة الرياضة ب، "بالحفاظ على القيم و التقاليد التي نشئوا وترعرعوا عليها في الترجي الرياضي التونسي من نبذ العنف بشتى أنواعه وعدم الإنسياق وراء ردود الفعل التي لا تمثل النادي وقيمه وتقاليده".









وذكرت إدارة الفريق أن "العائلة الترجية الموسعة حريصة على أن تدور مقابلات الشبان يوم الأحد في ظروف رياضية ممتازة وستعمل كل أطراف النادي على ذلك تأكيدا لرفعة أخلاق أبناء الترجي"، مطمئنة الجميع وفي مقدمتهم عائلات اللاعبين بأن مختلف مقابلات الدربي ستدور في أحسن الظروف.



كما أكدت إيمانها بأن جمهور الترجي الرياضي التونسي سيعطي مرة أخرى المثل في السلوك الحضاري المتميز والتحلّي بالأخلاق والقيم.

وذكرت إدارة الفريق أن "العائلة الترجية الموسعة حريصة على أن تدور مقابلات الشبان يوم الأحد في ظروف رياضية ممتازة وستعمل كل أطراف النادي على ذلك تأكيدا لرفعة أخلاق أبناء الترجي"، مطمئنة الجميع وفي مقدمتهم عائلات اللاعبين بأن مختلف مقابلات الدربي ستدور في أحسن الظروف.كما أكدت إيمانها بأن جمهور الترجي الرياضي التونسي سيعطي مرة أخرى المثل في السلوك الحضاري المتميز والتحلّي بالأخلاق والقيم.