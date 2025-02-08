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وزارة التربية تنفي إصدارها لأي بلاغ يتضمن ما مفاده تفعيل جهاز الكتروني لمراقبة الامتحانات الوطنية

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Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 20:27 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نفت وزارة التربية، مساء يوم السبت، إصدارها لأي بلاغ يتضمن ما مفاده "تفعيل جهاز الكتروني لمراقبة الامتحانات الوطنية".

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها عاينت يوم السبت على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "تداول بلاغ منسوب لها يٌوهم الرأي العام التربوي بأنه صادر عن مصالحها المركزية ويتضمن ما مفاده تفعيل جهاز الكتروني لمراقبة الامتحانات الوطنية".



وأضافت إن لا علاقة لها بما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، مذكرة في ذات السياق بأن البلاغات الاعلامية تصدر على الصفحة الرئيسية لوزارة التربية وعلى مواقعها الرسمية دون غيرها.


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