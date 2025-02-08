البطولة القطرية: الفرجاني ساسي ويوسف المساكني هدافان في الجولة الخامسة عشرة

🚨 هدف الغرافة الأول



• فرجاني ساسي ⚽️



pic.twitter.com/KJOGSIMgDi — ZIYAD (@GHA_z1) February 8, 2025

شهدت الجولة الخامسة عشرة من البطولة القطرية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت تسجيل كل من الفرجاني ساسي ويوسف المسكني لهدف مع فريقيهما الغرافة والعربي على التوالي.وساهم الفرجاني ساسي في فوز فريقه نادي الغرافة على مضيفه نادي الشمال بنتيجة 2 - 1 باحراز هدف التعادل لنادي الغرافة في الدقيقة 59 اثر تمريرة من زميله الجزائري ياسين ابراهيمي، رافعا بذلك رصيده الى 5 أهداف في منافسات البطولة القطرية.