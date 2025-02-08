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البطولة القطرية: الفرجاني ساسي ويوسف المساكني هدافان في الجولة الخامسة عشرة

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Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 20:18 قراءة: 0 د, 46 ث
      
شهدت الجولة الخامسة عشرة من البطولة القطرية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت تسجيل كل من الفرجاني ساسي ويوسف المسكني لهدف مع فريقيهما الغرافة والعربي على التوالي.
وساهم الفرجاني ساسي في فوز فريقه نادي الغرافة على مضيفه نادي الشمال بنتيجة 2 - 1 باحراز هدف التعادل لنادي الغرافة في الدقيقة 59 اثر تمريرة من زميله الجزائري ياسين ابراهيمي، رافعا بذلك رصيده الى 5 أهداف في منافسات البطولة القطرية.


وأحرز يوسف المساكني من جهته الهدف الاول في الدقيقة 14 لفريقه العربي خلال الفوز على نادي الخور بنتيجة 4 - 3 رافعا رصيده الى 7 اهداف.



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