البطولة القطرية: الفرجاني ساسي ويوسف المساكني هدافان في الجولة الخامسة عشرة
شهدت الجولة الخامسة عشرة من البطولة القطرية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت تسجيل كل من الفرجاني ساسي ويوسف المسكني لهدف مع فريقيهما الغرافة والعربي على التوالي.
وساهم الفرجاني ساسي في فوز فريقه نادي الغرافة على مضيفه نادي الشمال بنتيجة 2 - 1 باحراز هدف التعادل لنادي الغرافة في الدقيقة 59 اثر تمريرة من زميله الجزائري ياسين ابراهيمي، رافعا بذلك رصيده الى 5 أهداف في منافسات البطولة القطرية.
وساهم الفرجاني ساسي في فوز فريقه نادي الغرافة على مضيفه نادي الشمال بنتيجة 2 - 1 باحراز هدف التعادل لنادي الغرافة في الدقيقة 59 اثر تمريرة من زميله الجزائري ياسين ابراهيمي، رافعا بذلك رصيده الى 5 أهداف في منافسات البطولة القطرية.
🚨 هدف الغرافة الأول— ZIYAD (@GHA_z1) February 8, 2025
• فرجاني ساسي ⚽️
pic.twitter.com/KJOGSIMgDi
وأحرز يوسف المساكني من جهته الهدف الاول في الدقيقة 14 لفريقه العربي خلال الفوز على نادي الخور بنتيجة 4 - 3 رافعا رصيده الى 7 اهداف.
🔶🔸#فيديو | 🎥— صحيفة العرب - قطر (@AlArab_Qatar) February 8, 2025
هدف #العربي الأول عن طريق اللاعب يوسف المساكني#جريدة_العرب | #قطر |@QSL pic.twitter.com/xfKt5LOxn7
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