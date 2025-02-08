بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - الجولة 17: النتائج والترتيب
🔹 أقيمت مساء اليوم السبت 8 فيفري 2025 مباريات الجولة السابعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:
📌 نتائج المباريات
📌 نتائج المباريات
📍 قاعة منزل تميم
- اتحاد منزل تميم 31 - 38 النادي الإفريقي
📍 قاعة الحمامات
- جمعية الحمامات 18 - 17 بعث بني خيار
📍 قاعة جمال
- نادي كرة اليد بجمال 29 - 30 سبورتينغ المكنين
📍 قاعة مساكن
- هلال مساكن 26 - 34 الترجي الرياضي
📍 قاعة طبلبة
- نسر طبلبة 22 - 22 مكارم المهدية
📍 قاعة ساقية الزيت
- نادي ساقية الزيت 25 - 30 النجم الساحلي
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📊 الترتيب بعد الجولة 17
| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|------------------|----|----|
| 1 | الترجي الرياضي | 49 | 17 |
| 2 | النادي الإفريقي | 46 | 17 |
| 3 | نادي ساقية الزيت | 40 | 17 |
| 4 | مكارم المهدية | 38 | 17 |
| 5 | النجم الساحلي | 36 | 17 |
| 6 | بعث بني خيار | 35 | 17 |
| 7 | سبورتينغ المكنين | 34 | 17 |
| 8 | نادي كرة اليد بجمال | 33 | 17 |
| 9 | جمعية الحمامات | 30 | 17 |
| 10 | نسر طبلبة | 26 | 17 |
| 11 | هلال مساكن | 22 | 17 |
| 12 | اتحاد منزل تميم | 19 | 17 |
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