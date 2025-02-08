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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - الجولة 17: النتائج والترتيب

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Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 19:28 قراءة: 1 د, 13 ث
      
🔹 أقيمت مساء اليوم السبت 8 فيفري 2025 مباريات الجولة السابعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:

📌 نتائج المباريات


📍 قاعة منزل تميم

- اتحاد منزل تميم 31 - 38 النادي الإفريقي

📍 قاعة الحمامات
- جمعية الحمامات 18 - 17 بعث بني خيار

📍 قاعة جمال
- نادي كرة اليد بجمال 29 - 30 سبورتينغ المكنين

📍 قاعة مساكن
- هلال مساكن 26 - 34 الترجي الرياضي

📍 قاعة طبلبة
- نسر طبلبة 22 - 22 مكارم المهدية

📍 قاعة ساقية الزيت
- نادي ساقية الزيت 25 - 30 النجم الساحلي

---

📊 الترتيب بعد الجولة 17

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|------------------|----|----|
| 1 | الترجي الرياضي | 49 | 17 |
| 2 | النادي الإفريقي | 46 | 17 |
| 3 | نادي ساقية الزيت | 40 | 17 |
| 4 | مكارم المهدية | 38 | 17 |
| 5 | النجم الساحلي | 36 | 17 |
| 6 | بعث بني خيار | 35 | 17 |
| 7 | سبورتينغ المكنين | 34 | 17 |
| 8 | نادي كرة اليد بجمال | 33 | 17 |
| 9 | جمعية الحمامات | 30 | 17 |
| 10 | نسر طبلبة | 26 | 17 |
| 11 | هلال مساكن | 22 | 17 |
| 12 | اتحاد منزل تميم | 19 | 17 |


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