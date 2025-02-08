بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - الجولة 17: النتائج والترتيب

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🔹 أقيمت مساء اليوم السبت 8 فيفري 2025 مباريات الجولة السابعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:



📌 نتائج المباريات





📍 قاعة منزل تميم



- اتحاد منزل تميم 31 - 38 النادي الإفريقي



📍 قاعة الحمامات

- جمعية الحمامات 18 - 17 بعث بني خيار



📍 قاعة جمال

- نادي كرة اليد بجمال 29 - 30 سبورتينغ المكنين



📍 قاعة مساكن

- هلال مساكن 26 - 34 الترجي الرياضي



📍 قاعة طبلبة

- نسر طبلبة 22 - 22 مكارم المهدية



📍 قاعة ساقية الزيت

- نادي ساقية الزيت 25 - 30 النجم الساحلي



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📊 الترتيب بعد الجولة 17

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |

|---|------------------|----|----|

| 1 | الترجي الرياضي | 49 | 17 |

| 2 | النادي الإفريقي | 46 | 17 |

| 3 | نادي ساقية الزيت | 40 | 17 |

| 4 | مكارم المهدية | 38 | 17 |

| 5 | النجم الساحلي | 36 | 17 |

| 6 | بعث بني خيار | 35 | 17 |

| 7 | سبورتينغ المكنين | 34 | 17 |

| 8 | نادي كرة اليد بجمال | 33 | 17 |

| 9 | جمعية الحمامات | 30 | 17 |

| 10 | نسر طبلبة | 26 | 17 |

| 11 | هلال مساكن | 22 | 17 |

| 12 | اتحاد منزل تميم | 19 | 17 |

---| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات ||---|------------------|----|----|| 1 || 49 | 17 || 2 || 46 | 17 || 3 || 40 | 17 || 4 || 38 | 17 || 5 || 36 | 17 || 6 || 35 | 17 || 7 || 34 | 17 || 8 || 33 | 17 || 9 || 30 | 17 || 10 || 26 | 17 || 11 || 22 | 17 || 12 || 19 | 17 |