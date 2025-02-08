الاتحاد المنستيري يعلن انتقال لاعبه أحمد الجفالي الى الزمالك المصري

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أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم السبت انتقال لاعبه أحمد الجفالي الى صفوف نادي الزمالك المصري مقابل مبلغ مالي قدره 500 الف دولار تصرف على دفعتين.

ويشغل أحمد الجفالي صاحب الـ 21 عاما خطة جناح أيسر وسبق له اللعب لفائدة الترجي الرياضي وغلطة سراي التركي تحت 19 عاما.